“Las preguntas sobre curiosidades son, sin duda, las más difíciles”

Manuel Romero Bejarano (Jerez de la Frontera, 1973) es conocido en su ciudad natal por ser una de las personas más doctas que hay en el patrimonio local. Algunos cientos de jerezanos y foráneos han tenido la ocasión a lo largo de los años de verle desentrañar los secretos de los grandes monumentos de Jerez. Este doctor en Historia del Arte y escritor es, además, un habitual de los concursos. No lo dice pero son una especie de válvula de escape para él. Gusta de los retos y, sobre todo, de trascender ese ámbito local en el que trabaja. Su saber va mucho más allá.

- Si echamos cuentas creo que es casi imposible enumerar los concursos de preguntas y respuestas por los que ha pasado...

- Los grandes sí los recuerdo, pero debo reconocer que hay algunos de los que ya ni me acuerdo del nombre. Así, en lo que a los ‘grandes’ se refiere, tenemos ‘Saber y Ganar’, ‘Pasapalabra’ y ‘Boom’. Estuve también en ‘Ahora caigo’, pero no me cogieron.

- Usted y sus amigos de ‘Dispersos’ conforman un gran equipo. Nadie lo pone en duda. ¿Existe el equipo perfecto en un concurso como ‘Boom’?

- No. Ni mucho menos. Te puedes acercar, formar parte de un equipo muy compensado, pero el equipo perfecto no existe. A la vista está que siempre hay dos o tres preguntas que son prácticamente imposibles. Quedarte a una pregunta del bote, como nos ha pasado en varias ocasiones, ya es un verdadero éxito.

- No cabe duda que conforma parte de la élite de los concursantes de los ‘Quiz Shows’ españoles. Es algo que las televisiones también saben...

- Y tanto. A nosotros (se refiere al equipo que conforma con Óscar Díaz, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez) tardaron unos tres años en llamarnos para entrar en el programa ‘Boom’.

- Algo que siempre ha hecho, y que Jerez le agradece, es que promociona su ciudad donde quiera que va. Me comentan que una visita de sus compañeros de concurso hace unos años a una Feria del Caballo fue sencillamente espectacular.

- (Sonríe) Pues sí, fue cuando David Leo ganó el bote de ‘Pasapalabra’. También vino Rafa Castaño. Lo pasamos genial. Recuerdo que entramos en la caseta de la ‘Peña Cherokee’ y liamos el tangai. Fue algo para recordar.

- Dicen que en breve podremos tener a los ‘Dispersos’ por Jerez. A ver si es con el bote en el bolsillo...

- Ojalá. Será para finales de marzo, con motivo de la presentación de una guía turística que he escrito para visitar Jerez. Aquí estarán todos ellos.

- Tras su amplio periplo televisivo nada le asombrará ya, pero hay que reconocer que una grabación de televisión puede ser eterna.

- Y tanto. Pero al final te acostumbras. Hay momentos en los que se graba, momentos en los que se limpia, momentos en los que se para por otros motivos...

- Dígame algo que le llame poderosamente la atención de ‘Boom’.

- Pues que le encanta a los niños. Es curioso pero aguantan y disfrutan al máximo. Yo creo que es por la tensión de ver explotar la bomba. Los pequeños alucinan.

- La pregunta, aunque simple, es inevitable: ¿Cómo es recibir esa explosión en pleno rostro?

- Pues lo más parecido son esos esprays que venden en Navidad. Cuando explota salen con cierta humedad. Después se va secando. Lo malo es que nosotros estamos sobre una superficie metálica. Y cuando se moja resbala. Hay que ir con cuidado.

- La verdad es que les ve muy compensados como equipo. Dígame, ¿a qué tipo de preguntas le tiene más miedo?

- Pues sobre todo a las preguntas que no versan sobre conocimientos sino sobre curiosidades. Recuerdo una que nos realizaron sobre alimentos y calorías. Resultó ser una hierba aromática como el orégano la que más tenía. La fallamos. En otra ocasión nos preguntaron qué producto tenía mayor poder calórico. Esa sí la acertamos: el coco: tiene más poder alimenticio que el mismísimo atún en aceite.

- Una vez me comentó que en la selección de concursantes siempre preguntan al aspirante si se prepara. Yo creo que usted ya está lo suficientemente preparado...

- Nunca se está lo suficiente. El problema es de dónde saco yo tiempo para prepararme más.

No en vano, la agenda de Manuel Romero Bejarano es apretada donde las haya. A su trabajo añade sus viajes a Barcelona para asistir a las grabaciones, todo ello haciendo verdaderos ejercicios de malabarismo.

“Irte para casa en un programa como ‘Boom’ siempre está presente, tan sólo hay que recordar el enfrentamiento con los ‘Lobos’. Estuvimos muy cerca de remontar, pero perdimos”.