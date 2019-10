“En realidad el efecto llamada no existe, lo que existe es el efecto pobreza. Y existe un mundo que dicen que parece el paraíso: ‘Vayamos allí aunque muramos en el camino’. Hay que intentarlo. Es doloroso, pero es así. No se pueden poner puertas al mar”. Son palabras del camerunés Fidèle Marie Joseph Podga, coordinador del departamento Estudios y Documentación de Manos Unidas, en el campo de análisis de la realidad africana. Podga ha participado este jueves en la Jornada Obra Social San Juan Grande ‘Transformando el futuro por la integración social’, hablando de desigualdad y de la mujer.

“Para mí como hombre, y para los demás hombres que vayan a leer esto: mañana no podemos decir que no sabíamos lo que les pasaba a las mujeres. Sí lo sabemos. Y por lo tanto, como entiendo que somos parte del problema debemos ser parte de la solución”, declara Podga. “En la Agenda 2030 se dice que no podemos hacer un mundo próspero, sostenible e igual, si dejamos fuera a la mitad de la población del mundo, que son las mujeres y las niñas”, añade.

Para el coordinador del departamento Estudios y Documentación de Manos Unidas “la ‘nueva’ pobreza es la desigualdad. En un mundo en el que estamos produciendo para dar de comer al doble de la población mundial, hay 821 millones de personas que no tienen para comer. Tiramos un tercio de nuestra comida a la basura y gastamos dinero para adelgazar... El problema no se llama pobreza, el problema es cómo se reparte de manera digna lo que tenemos”.

“Un día sí y el otro también debemos hacer ver que el problema fundamental en todos los ámbitos es la desigualdad. Y hay que hacerlo ya, porque los pobres no tienen tiempo para esperar”, remarca.

¿Dónde actuar? Podga expone tres escenarios de actuación complementarios. “El primero es llevar nuestros derechos con sobriedad para que los demás también puedan disfrutar de los mismos. El Papa tiene muy claro que nuestra sociedad de bienestar, de lujo, de confort, de consumismo, se asienta en el sudor, dolor y muerte de muchos”, explica el coordinador de Manos Unidas.

El segundo escenario se centra en “reestablecer puentes”: “Cuando usted, yo, cualquiera, oiga/vea la vulneración de un derecho, no nos quedemos cómodos en nuestras casas, ¡salgamos a la calle! Digamos que no puede ser. Salir y decir no a esa vulneración hace de puente entre la conciencia personal y la ética pública. A mí me impactó lo que ocurrió en España con la sentencia de La Manada. La sociedad española salió a la calle para decir ‘por ahí no vamos’. Hay una conciencia ética que marca al poder político, al judicial, los límites de lo que la sociedad no acepta. Salgamos a la calle para decir que con los derechos humanos no se puede jugar”.

El tercer escenario es la formación. “Hay dirigentes políticos que dicen que ‘cuanto más tontos y tontas, mejor’, porque quien no conoce sus derechos no los puede reclamar. Hay zonas en la India, en Mauritania, en Mali, en Níger, donde la mujer no sabe que tiene derechos. Tenemos que capacitar, formar, darle músculo a la sociedad para que vaya a reclamar sus derechos a quien corresponda”.

La presidenta de la delegación de Manos Unidas en Jerez, Mercedes Gómez, subraya que “para Manos Unidas, y para mí especialmente, es muy importante sensibilizar. Ya estamos organizándonos en los colegios y creo que es la base. Sensibilizar al mundo y denunciar todo lo que está ocurriendo”.