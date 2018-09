Manos Unidas visitará sus proyectos en Camboya

Mercedes Gómez, delegada de Manos Unidas en Jerez, visitará los proyectos de la organización en Camboya, un país situado en el Sudeste Asiático. El viaje está previsto que comience el día 29 de septiembre, aunque debido a su duración aterrizará en Camboya el día 30, y regresará a España el día 7 de octubre. Un total de 8 días en los que podrá conocer de primera mano la labor de la organización en dicho país.

Manos Unidas es una entidad perteneciente a la Iglesia Católica y que tiene como objetivo fundamental la ayuda, promoción y desarrollo de los países del tercer mundo. En Camboya lleva a cabo diferentes proyectos para tal fin. Entre ellos se encuentran la capacitación de las comunidades rurales, mejoras de riego, centros de acogida para niños, la creación de un centro de integración laboral de discapacitados y otras personas con riesgo de exclusión social, una residencia para trabajadores discapacitados o mejoras en la agricultura de las zonas rurales.

Mercedes Gómez ha recibido una formación profesional y una preparación espiritual

Antes de emprender el viaje, la delegada de Manos Unidas en Jerez ha tenido que formarse para poder hacer frente adecuadamente a tal labor. Para ello ha recibido un curso intensivo en el que ha podido ponerse al tanto de la realidad de este país y de cada uno de los proyectos que se llevan a cabo en él. El curso contó con la presencia de personas y miembros de la organización que ya habían estado en Camboya y que compartieron su experiencia. Sin embargo, la preparación de la delegada no queda ahí. "Además de la preparación física, las vacunas y tal, yo me voy preparando espiritualmente. Le pido a Dios que me de fuerzas y que sea capaz de dar todo lo que puedo dar. Pero estoy segura de que voy a recibir más que dar", explica Gómez.

Para ella este viaje supone "un antes y un después" en su paso por Manos Unidas. Gracias a él tendrá la oportunidad de conocer realmente la labor de la organización. "Podré poner rostro a aquellos a los que van destinados los proyectos, saber cómo viven, su alma, sus miradas... y, sobre todo, cuánto les ayudamos", asegura.

Tras su regreso, Mercedes Gómez será la encargada de difundir su testimonio por las delegaciones de toda España. Explicará lo vivido en Camboya y la gran labor que la organización ejerce allí y en otros países.