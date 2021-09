Manuel ‘El Borrico’, invitado a la III edición del Festival Valle Gitano de Sevilla

El jerezano Manuel Fernández ‘El Borrico’ participará el próximo sábado 11 de septiembre en el III Festival Flamenco Valle Gitano, que organiza la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.

Su excelente aportación durante la pasada Semana Santa, cuando intervino en el Memorial Manuel Mairena, sirvió a ‘El Borrico’ para ganarse el respeto de la organización, que ha vuelto a contar con él para una cita en la que también estará María Terremoto, y artistas de la talla de Rancapino Chico, Anabel Valencia, El Farru, Luis El Chimenea y Mari Peña, al cante, y Curro Vargas, Antonio Moya, y los jerezanos Nono Jero, Antonio Higuero y José Gálvez, a la guitarra.

La cita, de carácter benéfico, será presentada por Manuel Curao, comenzará a las 21.30 horas y estará dedicado a los sanitarios de la UCI de los hospitales de Sevilla.

Para el jerezano “que hayan contado conmigo para una cita de este nivel y con un elenco artístico de categoría, es un orgullo”, asegura. Además, el cantaor lleva a gala que “en los tres eventos flamencos que ha organizado la hermandad, uno por la Navidad, el Memorial Manuel Mairena y este Festival Valle Gitano, he estado presente, y eso lo llevo con mucho honor”.

Además, “es para una causa benéfica y de alguna manera también ayudamos a muchas criaturitas que tienen dificultades”.

Su presencia en Sevilla será el punto de partida de unos próximos meses especialmente intensos que le llevará a distintas localidades españolas. Su siguiente parada será en Granada, concretamente en La Peña La Lumbre, un recital que será especial. “Me llamó de Granada el presidente de la peña, que es el nieto del presidente que había cuando mi abuelo El Borrico cantó por granaínas allí hace años.

Luego, estuve hablando con Rosana de Aza, una señora que lleva la Casa de la Memoria en Sevilla y el Centro Cultural Flamenco de Madrid, y que había estado presente en aquella actuación. Cómo cantaría mi abuelo, que no solía hacer esos cantes, que la gente salió llorando. A mí me emocionó cuando me contó la historia, por eso me hace mucha ilusión estar allí el día 18”.

En septiembre también ha cerrado “una actuación en la Peña Flamenca de Barbate con la Federación Provincial de Peñas de Cádiz y hace unos días he cerrado dos cosas en Madrid y Guadalaraja para mediados de octubre”.

“La verdad es que no me puedo quejar porque además acabo de venir de cantar en el Circuito a la Verde Oliva de la Federación de Peñas de Jaén, y de Ceuta. En el único sitio donde parece que no tengo cabida es en Jerez y eso que me prometieron que iba a estar”, recalca.