Manuel de Cantarote se estrena en el mercado discográfico con ‘Transparencia’

Siete meses después de afrontar su proyecto más ambicioso, Manuel Moreno Peña ‘Manuel de Cantarote’ no tiene otra palabra que “maravilloso” para definir su realidad. Atrás quedan muchas horas de trabajo y dedicación, momentos que como él mismo reconoce, “han merecido la pena”, porque ya está en la calle ‘Transparencia’, su primer trabajo discográfico.

“La verdad es que ha sido un proceso duro, porque si a todo lo que supone grabar un disco, le incluyes la pandemia, imagínate”, comenta el cantaor.

“He estudiado mucho cada tema y la forma de hacerlo, pero me quedaba esa duda de ver cómo lo iba a acoger la gente. Además, era mi primera experiencia en el estudio en solitario, y eso es algo distinto. Había grabado ya algunas cosas, pero cuando el protagonista eres tú, la cosa cambia. A veces pienso que es como tener un hijo, y en mi caso puedo decir que he pasado por todas las fases, la de éxtasis, la de agobio por ver que no te salen las cosas...En fin, de todo. Afortunadamente, he tenido ahí el apoyo de Luis de Perikín, que siempre ha apostado por mí y que me ha ayudado mucho. Con él tengo una relación que va más allá de lo profesional y le estoy muy agradecido”, añade.

Sin embargo, una vez que ha salido al mercado, sus sensaciones son magníficas. “Estoy sobrepasado, la verdad, como si estuviera en una nube, porque no esperaba tener tantísimas llamadas ni vender tantos discos en tan pocos días. Grabar un disco era el sueño de mi vida, y verme ahí es algo grande”.

‘Transparencia’ consta de diez temas, pues según reconoce el propio Manuel de Cantarote “quería que estuviesen todos los cantes básicos para mí, como la seguiriya y el fandango, pero también contaba con las colaboraciones de Jesús Méndez y mi tío Capullo y eso había que aprovecharlo”.

Así las cosas, el disco contiene seguiriyas, bamberas, bulería por soleá, fandangos, bulerías, “un abanico bastante amplio de temas de los que estoy contento porque dentro del flamenco he hecho cosas clásicas y cosas más comerciales como los tangos que llevan el nombre del disco o los tanguillos, que han sido el single. Yo quería que me conociera el buen aficionado que le gusta escuchar un cante por seguiriyas, pero también he querido llegar al que se pone el spotify para irse a la playa”.

El joven artista de La Asunción está encantado “con las colaboraciones que he tenido en el disco, porque de alguna forma quería reivindicar el barrio de La Asunción de ahí que contar tanto con mi tío Capullo como con Manuel Valencia era importante. Luego, está Jesús, que es un artistazo y un excelente compañero y ha estado ahí conmigo con la misma ilusión que yo. También me gustaría agradecer el apoyo del resto de componentes, Fanía Zarzana, La Junquera, Dolores de Perikín, el bajista Manolo Nieto, Juan Diego Valencia, mi primo Manuel Cantarote, Almudena de la Maza y sobre todo a Josema Pelayo, que se ha portado genial”.

Además, el disco, que ha contado con “la colaboración de la Peña Buena Gente, que ha sido parte fundamental y sin ellos no hubiera salido a la calle”, cuenta con las guitarras de Vicente Santiago, Manuel Jero y Fernando Carrasco.

El trabajo se presentará dentro de los Viernes Flamencos el próximo 23 de julio, una fecha “que estoy deseando que llegue, tengo una ilusión increíble. Para esta cita contará con Capullo y José Valencia, porque Jesús no puede venir”, además de un elenco musical excelente.