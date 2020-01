Manuel Malena celebra sus 50 años de artista con un recital en Tokio

A más de quince mil kilómetros de distancia de su Jerez natal, Manuel Moreno Carrasco ‘Manuel Malena’ (Jerez, 1958) ha celebrado en la última semana del pasado mes de diciembre sus cincuenta años como artista. Lo hizo en Tokio, donde reside desde hace unos años, más concretamente en uno de los tablaos flamencos más conocidos de la urbe japonesa, el tablao Alhambra.

“Fíjate si he cumplido lejos los 50 años de artista”, confiesa entre risas el cantaor jerezano, todo un trotamundos y un verdadero embajador flamenco de su ciudad natal.

“La verdad es que me ofrecieron la posibilidad y acepté, porque además, en este tablao no suele haber recitales de cante, casi todo está centrado en el baile, por eso, en cierta forma, me motivó bastante la propuesta. También me hacía ilusión conmemorar estos 50 años de artista”, relata entusiasmado a través del teléfono.

El cantaor colgó el cartel de ‘no hay billetes’ y reconoce que “la gente se ha volcado conmigo, es algo de lo que estoy orgulloso”, asegura. Por eso, su compromiso fue total y durante “más de hora y media” estuvo subido en las tablas ofreciendo parte de su excelso conocimiento del cante.

“Hice un recital bastante largo, la verdad, aunque en la segunda parte metimos una pincelada de baile gracias a mi compañera Rocío Romero, que se raspó unos caracoles. El resto fue cosa mía”, cuenta.

Acompañado a la guitarra por Emilio Maya, el jerezano comenzó por “corrido, trilla y nana”, para continuar por “malagueñas de Chacón, que rematé por abandolaos, marianas y fandangos. Con eso terminé la primera parte. Después acompañé a Rocío por caracoles e hice seguiriyas, soleá, tarantos y bulerías y un fin de fiesta final”.

Manuel Malena aún recuerda “como si fuera ayer”, sus comienzos con apenas 11 años, y al poco tiempo “grabé el disco de la Nueva Frontera del Cante con Los Cernícalos, en el que yo era un chiquillo”. Al echar la vista atrás, el cantaor guarda especial recuerdo de aquella grabación “y también del concurso de Mairena que me llevó Alfredo Benítez y donde me dieron premios, a mí y a Luis de Pacote”.

De su amplia trayectoria, el jerezano se siente “satisfecho”, “creo que he recorrido casi el mundo entero y he cantado con los mejores”. Es más, de lo que más orgulloso se siente es de “haberme ido de Jerez cuando veía que allí no había futuro, eso es algo que llevo a gala, que no me ha dado miedo de nada”.

A su tierra, no obstante, espera volver “para quedarme”, en “unos dos años”, si bien en febrero actuará “acompañando a Rocío en la Guarida y en una cosa que me ha propuesto mi hermano Antonio (Malena), aunque todavía no está cerrada”.

Con el currículo repleto, su reto en los próximos meses será “grabar un disco, tengo algo que he hecho con mi sobrino Antonio en un estudio que tiene en su casa. Cada vez que voy a Jerez, hago algo, a ver si me centro y lo termino”.