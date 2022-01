Manuel Perdigones: “El Club va a dar un salto de calidad importante con los nuevos proyectos”

Después de 8 años al frente del Club Nazaret y 16 en diferentes juntas directivas, Manuel Perdigones da un paso al lado “porque necesito descansar”, asegura. Atrás quedan dos legislaturas en una institución que ha vivido momentos difíciles durante estos últimos años pero que ahora, con los diferentes proyectos planteados a futuro, espera volver a convertirse en un referente del ocio y el deporte en Jerez.

–Hágame un balance de estas dos legislaturas...

–Bueno, han sido ocho años muy duros, porque teníamos muchos frentes abiertos y además se nos han planteado problemas difíciles, como la pandemia. Afortunadamente, el grupo humano que formamos, ha trabajado mucho, ha dedicado muchas horas y creo que a día de hoy el Club goza de buena salud.

–Antes de eso estuvo ocho años como vocal...

–Sí, con dos juntas directivas y bueno, eso me sirvió para aprender el funcionamiento del Club. Después de eso decidí dar el paso y he estado muy a gusto, porque teníamos muchas ganas de hacer cosas. Yo soy socio del Club desde hace más de treinta años y para mí es algo importante.

–Aunque supongo que la presidencia no tiene nada que ver con la vocalía...

–Por supuesto que no, como presidente te llega todo de primera mano y reconozco que he pasado muchas noches sin dormir por algunas cuestiones. Hoy por hoy, me siento muy orgulloso con el grupo humano que hay en el Club, tanto con los trabajadores, como el director con el que contamos, que es un gran profesional y tiene la cabeza bien amueblada, y sobre todo con mi junta directiva.

–Sacaron adelante un plan estratégico especialmente ambicioso...

–Sí, y ya se han empezado a hacer algunas de las actividades programadas. Ya están las pistas de tenis, que son de las mejores de Andalucía y España, remodelamos el chiringuito del trampolín, hemos hecho uno nuevo en la piscina de los más pequeños, se ha ampliado la zona de césped, más ahora con la pandemia, se han colocado pérgolas nuevas en la terraza, y bueno, ya tenemos preparadas las cubiertas de varias pistas de pádel, cuyas obras empezarán en cuanto tengamos la licencia. Lo que sí que vamos a comenzar esta semana es el cambio a césped artificial a una de las pistas de fútbol sala. Date cuenta que el Club tiene ya 54 años y hay que ir remodelando cosas.

–Entiendo que el colofón será la piscina cubierta...

–Sí, creo que es la cúspide de este plan estratégico y va a ser un golpe de efecto. Creo que como ya fue en su día la piscina olímpica, la cubierta será importante y estoy convencido de que, como ocurrió hace unos años, habrá lista de espera para inscribirse en el Club. Una piscina cubierta le viene bien a todo el mundo y supone un salto de calidad tremendo.

–¿Qué ha sido lo más grato y lo más ingrato de su presidencia?

–Bueno, lo más ingrato es llevarte los problemas de los socios a tu casa, porque más de una noche le das vueltas y vueltas para tratar de solucionarlos y no he cogido sueño. Luego, lo que sí te reconforta es que la gente sea capaz de valorar lo que estás haciendo por el Club. En ese sentido, he podido comprobar eso en las redes sociales, donde es muy fácil escribir y decir cosas. Que muchos socios salgan a contestar a ese tipo de gente y ponga en valor el trabajo que se ha hecho, es algo muy grato, la verdad.

–¿Cuál ha sido el momento más difíciles de su presidencia?

–Quizás uno de lo más difíciles ha sido el de la firma del convenio con Cajasol. Había mucha incertidumbre, mucha inseguridad por parte de los trabajadores, y tampoco ayudaban los los rumores que nos llegaban de que la Fundación se iba a poner fuerte en la negociación. Afortunadamente, ambas partes llegamos a un acuerdo, aunque sí hubo momento en el que pensábamos que todo se iba a romper.

–(...)

–También todo lo que se generó con la pandemia. Desde aquí quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los socios, porque cuando llegaron esos malos meses, la gente siguió pagando las cuotas. No fue fácil de entender, pero había que hacerlo para cumplir con los pagos. Al final, la gente se dio cuenta de que había que hacerlo, y eso ha sido un beneficio para el Club.

–¿Está el Club en su mejor momento?

–Pienso que sí, o si no está ahora mismo, lo estará dentro de muy poco. Cuando llegamos la situación económica era complicada, pero hoy día todo ha cambiado. El año pasado conseguimos ingresos de familias muy importante y eso significa mucho.

–¿Se le ha quedado algo por hacer?

–Claro que sí. Creo que el Club tiene muchos metros y se pueden seguir haciendo más cosas, confío en que la nueva junta directiva siga por esa línea.

–Y ahora en unas semanas habrá elecciones...

–Eso es, se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas y en función de cuántas se presenten habrá elecciones o será nombrada si sólo hay una.

–Después de 16 años le va a resultar un poco raro desconectar...

–Sí, después de pasar por tantas adversidades, tanto en el Club como en lo personal, me va a resultar extraño, pero bueno, también se apetece.