Manuel Sotelino publica un ‘estudio’ sobre los jerezanos

Manuel Sotelino, coordinador de las páginas cofrades de Diario de Jerez, acaba de publicar un pequeño libro sobre los jerezanos y su forma de ver la vida. Ser de Jerez marca un cierto carácter y recrea casi una forma de vivir. Desde la mirada del autor, el jerezano va adaptándose a cualquiera de las épocas del año. Es por ello por lo que Manuel Sotelino divide este opúsculo en capítulos como ‘el jerezano zambombero’, ‘el jerezano feriante’ o ‘el jerezano capillita’. Sotelino afirma que “en cierta forma es el mismo. Por eso en un principio quise ponerle el título de el jerezano mutante, pero la palabreja no iba a entenderse y preferí llamarlo de jerezanas maneras”.

El libro recoge en estos capítulos los distintos tipos de jerezanos que “están agrupados en uno solo. El que toca la zambomba es el mismo que se pone el capirote”. Además, recoge también las singularidades de los nacidos en Jerez. Cuenta cada capítulo con unos pequeños diálogos jerezanos en el “siempre hay un abuelo que le da sentido a cualquier lugar donde el jerezano sienta cátedra”, sostiene el escritor.

El libro se lee en una sentada y se sirve por un módico precio. “Tenía que venderse a cinco euros porque aquí, si te pasas, los libros te los comes tú. La vida está muy achuchada en estos parajes”, apunta Manuel Sotelino.

El libro puede encontrarse en el quiosco de Santo Domingo o “llamándome por teléfono. Lo que dudo es que mi teléfono esté por ahí al alcance de cualquiera. Además, si hace falta, lo firmo con una dedicatoria bonita y no cobro ningún plus”, afirma.

Manuel Sotelino vuelve a la carga con esta entrega literaria donde “fundamentalmente intento que nos riamos un poco de nuestras cosas. El primero retratado soy yo. No lo podía haber escrito si no hubiese sido porque yo mismo he pasado por todas estas experiencias que narro de muy jerezanas maneras”, concluye.