La viña del Marco de Jerez pierde a Ángel Rodríguez, un gran técnico

Estimado Ángel,

Se han cumplido tus pronósticos y nos has dejado sin tener la oportunidad de conocer el nuevo año. No sé qué será lo que a nosotros, tu familia y amigos, nos falta aún por vivir, por desgracia no vamos a tener la oportunidad de tenerte entre nosotros para hacernos esta vida un poco mas fácil.

Te vas con sólo 53 años y con muchas ganas de seguir viviendo. Hasta hace dos semanas has seguido gestionando planes de reestructuración para viticultores que van a poner viñas en los próximos años. Ya comentabas que probablemente no verías estas viñas plantar y así ha sido. Muchos viticultores se extrañarán de tu muerte porque a muchos de ellos les has estado hablando hasta hace bien poco y en ningún momento dijiste nada ni manifestante desgana por tu trabajo. Todo lo contrario, hasta el final has estado dando el callo, lo puede certificar tu compañero de administración 'El López'.

Tu mundo, Ángel, como el de mucha gente, se dividía entre familia, trabajo y amigos. Yo me siento un privilegiado al haber podido formar parte de cada uno de ellos.

He tenido la oportunidad de visitar tu increíble casa de Alburquerque, lugar de tus vacaciones infantiles y donde tenías mil recuerdos. Coincidimos con tus hermanas Aurora y Ángela. Pasamos un fin de semana medieval increíble con mi mujer y mis dos niños que nunca olvidaremos. Tu queridísima Isa no nos pudo acompañar, la única persona con el don de poder callarte. La respetabas y querías con locura.

De tus colegas conozco prácticamente a todos y sé la excelente relación que tenías con todos ellos. Tu pandilla es de estructura simple, son los colegas de toda la vida, os conocisteis en El Pilar y lleváis toda la vida juntos. Yo no lo conocí pero me imagino cómo tuvieron que ser aquellas Ferias del Caballo donde se batían récords de consumo de vino. Hemos tenido la oportunidad de pasar muchas noches de copas en Jerez y en algunas de ellas sabes que me tuve que ir corriendo para alejarme de tu vera.

Tu mundo profesional es el que nos unió. Nos conocimos profesionalmente en 2001 en reuniones de plagas y desde entonces no nos hemos separado. De este mundo qué decir. "Se va ha morir el técnico que más sabe de reestructuración en Andalucía". Eso decías de ti mismo hace unos meses, y es cierto. Quienes habéis tenido la oportunidad de hacer una nueva plantación con Ángel, habéis tenido la experiencia de tener un padre regio que os regañaba y se enfadaba y hacía todo lo que estuviera en su mano para que la plantación se realizara y se cobrara la máxima cuantía de la ayuda. Ángel se preocupaba más por la plantación que los propios viticultores.

Ha sido un técnico dedicado que visitaba las viñas las veces que hiciera falta, siempre quería tener la garantía de sus recomendaciones y no dudaba en ir fines de semana por las tardes y las veces que hiciera falta para confirmar sus hipótesis con el vuelo de la polilla del racimo.

Nadie es imprescindible en esta vida, pero hoy el Marco de Jerez pierde un grandísimo técnico. Para mí ha sido un privilegio poder trabajar de la mano con una persona como Ángel.

Ya comentaste a finales de agosto, antes de hacerte ninguna prueba, que un tumor de páncreas iba a ser lo que acabara contigo. Me decías que tú sabías que de esto te morías, como una tía tuya. Y desgraciadamente tenías razón.

Te escribo estas palabras sabiendo que las corregirás allá donde estés y dirás: ¡Para qué! No hace falta. Es una tontería. No sirve para nada..…

Y será verdad, y tendrás razón. Pero lo hago por el simple egoísmo de poder decir que yo conocí a Ángel Rodríguez Izquierdo y me consideré su hermano, fui su amigo y siempre será mi compañero.