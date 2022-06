Marcos Carribero, operado de urgencia con éxito en Sevilla

El jerezano Marcos Carribero ha sido operado esta mañana en Sevilla. La operación, según ha informado su padre, Juan Carribero, "ha salido bien y se encuentra en la UCI" y ha consistido en la sustitución "del tubo hidrocefálico que lo tenía roto".

Juan Carribero ha criticado la Sanidad Pública Andaluza "porque mi hijo lleva quince días en Jerez luchando, dolorido, sin comer, y nosotros viéndolo sufrir con una impotencia total, más que nada porque sabíamos que había que venir aquí (al Hospital Virgen del Rocío) porque aquí era donde estaba la solución. Tenía que haber estado desde el primer momento en Sevilla, pero en Jerez nos decían que no veían nada".

Su padre ha lamentado que una ciudad como Jerez "con más de 200 mil habitantes, no tenga medios en su Hospital y tengamos que desplazarnos a Sevilla. ¿Por qué Jerez no tiene un Hospital de Trauma? ¿Por qué están saturados los profesionales de su hospital aunque la administración diga lo contrario? ¿Qué pasa que tenemos que estar suplicando y llorando para que estos niños con estas patologías sean atendidos?".

"Nosotros no queremos wifi ni television en las habitaciones, para eso estamos nosotros, lo que pedimos es que los profesionales no estén saturados y que haya un hospital de trauma para tener la atención necesaria. Con la sanidad no se juega, y menos con la salud de los niños y las personas", ha explicado.

Juan Carribero ha recordado que "esta ha sido la operación número 50 de Marcos, y sabemos que nuestra vida no es fácil, llevamos 19 años luchando, llevando a todo el mundo para que tenga calidad de vida y una salud estable, por eso no es normal que llevemos quince días pidiendo que viniera a Sevilla".

Asimismo, ha agradecido "a todas las personas que me han apoyado, desde los jerezanos a personas de España entera, porque saben nuestra situación. Pero esto no puede seguir así, porque si no lo traemos aquí, imagínate".