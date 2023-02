Los centros de Educación Infantil vuelven a la calle

Este viernes los directores de las escuelas de Educación Infantil salen a la calle para reclamar a la Junta la actualización del IPC y una medida compensatoria por la pérdida del cobro del mes de agosto.

Desde la plataforma Ticei 0-3, colectivo que organiza la concentración, solicitan a la Consejería la compensación por la pérdida del cobro del mes de agosto, ya que entienden que "con ingresos de sólo 11 meses es imposible asumir gastos de 12 meses, 14 meses en caso de nóminas y seguros sociales".

"Los directores de los centros haremos una concentración a las puertas de la Delegación de Educación y nuestra intención es entregar un escrito a la delegada provincial. Tenemos que seguir haciendo un poco de ruido porque el problema continúa y no nos escuchan", subrayan desde la plataforma.

"En la última mesa de Infantil no se habló del tema y no tenemos más tiempo. Estamos en una situación muy complicada y a medida que pasa el tiempo se agrava. No pedimos subidas, pedimos la actualización del IPC, es algo tan razonable, de cajón...", remarca el colectivo.

Según informa la plataforma, ya hay centros que han tenido que reducir el personal por falta de capacidad para afrontar los gastos: "Si no se soluciona, esto significa para muchos centros el cierre antes de acabar el año y para otros, comernos los ahorros y cuando no se puedan asumir gastos, despidos y cierre".

Los profesionales ya planean una nueva protesta para mediados de marzo en Sevilla porque "desde la primera acción se han sumado más centros, se está tomando conciencia de la grave situación".

Marea Celeste

Los titulares de centros de Educación Infantil (0-3 años) adheridos a la Junta de Andalucía han creado así la 'Marea Celeste', un movimiento social que lucha por la defensa de estos centros, "un pilar fundamental y ejemplo de escolarización de calidad en esta etapa educativa para todo el país".

La reivindicación más apremiante del colectivo es que la Junta actualice al IPC los precios públicos de los servicios de atención socio-educativa y comedor, sin que repercuta en las familias. "Esta medida es imprescindible que se haga con efectos desde el inminente curso 2023-2024 pues, tras los incrementos de costes laborales e IPC, para muchos centros va a ser económicamente inviable afrontar otro curso escolar con los precios públicos congelados".

La plataforma TICEI 0-3, colectivo promotor de esta 'Marea Celeste', también quiere el "blindaje del modelo de Educación Infantil existente actualmente en la comunidad y que tan buenos resultados ofrece a las familias, manteniendo que el primer ciclo de la Educación Infantil se imparta en centros específicos y de uso exclusivo para dicho ciclo".

Además, 'Marea Celeste' se moviliza para "avanzar con paso firme en la implantación de la gratuidad de la etapa para todas las familias, aportando nuestras ideas para el modelo de financiación necesario".