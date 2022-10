Mari Luz Rojo, primera mujer policía en Jerez, desfilará este domingo en Nueva York

Fue la primera mujer de la Policía Local de Jerez, ella y su compañera Ana. Era noviembre de 1985 y Mari Luz Rojo tenía 21 años recién cumplidos. Fue un deseo desde niña. Ya entonces le apasionaba cualquier película o serie al respecto. "Como no había mujeres policía aquí, pues lo tenía como ilusión, como algo que nunca llegaría. Hice Peritaje Mercantil en la Porvera, me presenté a oposiciones a la Caja de Ahorros de Jerez y, entremedias, pues me enteré de que ya podían presentarse las mujeres a la Policía, porque cuando yo quería era imposible. Me preparé y aprobé", cuenta.

Mari Luz desfilará este domingo por la Quinta Avenida de Nueva York. Lo hará en el tradicional desfile del Columbus Day, como se conoce en EEUU el Día de la Hispanidad, en el que es habitual un pasacalles de la Policía neoyorquina, al que se suman agentes de todo el mundo. Una cita a la que acuden numerosos agentes andaluces, pero de Jerez sólo va ella.

Sobre sus inicios, dice que nunca vio recelos por parte de sus compañeros por la entrada de mujeres en el Cuerpo, "más bien, nos protegían. Como si fuéramos sus hijas. Procuraban ponernos en sitios donde no nos fuera a ocurrir nada, no porque no se fiaran, sino por eso de "y si le pasa algo a las niñas". Era otra época, no sabían si hablarnos de usted, de señorita... Hoy es distinto, ni mejor ni peor. Incluso si teníamos que intervenir en un servicio, los delincuentes nos miraban de otra manera, se cortaban, le rompía los esquemas, en aquel tiempo. Éramos mujeres para el delincuente y para los policías, pero hablo de esos primeros años de los 80. A mí nunca me han hablado mal, casi nunca".

Aquel sueño que tenía de niña no se correspondía luego con la realidad. "Yo veía 'Los hombres de Harrelson' y eso no era así en Jerez. El 092 se acababa de instalar en Jerez y sobre todo se hacía tráfico y patrullas peatonales. Esto no era 'Starsky y Hutch' ni nada de eso. Yo nunca estuve en Tráfico pero sí he pasado por todas las secciones. Ahora estoy en Seguimiento y Protección de Mujeres de Violencia de Género".

Mari Luz se jubila el próximo año con 59, según marca la nueva ley de Policías Locales. Y este 2022 se ha decidido a desfilar en Nueva York, por lo que da las gracias a la Jefatura de la Policía Local de Jerez para la reorganización de los turnos y vacaciones.

Madre de dos hijos, uno de ellos es ya oficial de Policía Nacional. ¿A qué se va a dedicar cuando se jubile? "Pues no paro de darle vueltas, y creo que colaboraré con la Fundación Mornese. Algo haré. Quieta no me quedaré".

Mari Luz Rojo pertenece a la asociación IPA, en este caso de Málaga, (acrónimo de las siglas inglesas Asociación Internacional de la Policía). El desfile contará con representaciones de distintas policías locales, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de toda España. Todos ellos acuden bajo las siglas de la IPA, que también llevará su propia bandera en el evento. Esta organización realiza una serie de encuentros y eventos mundiales entre policías, como los compañeros hispanos de IPA Nueva York, junto con los que desfilarán también este domingo. Será la única agente jerezana que acuda a la cita, en la que desfilan además los familiares.