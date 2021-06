La astrología está de moda y sólo hay que ver el boom de perfiles en redes sociales con millones de seguidores, como Instagram, para comprobar el aumento de interés por conocer más sobre uno mismo. La jerezana Maribel Ortiz Vela desde bien pequeña sentía cierta conexión con lo que hay más allá de las nubes y su interés por adquirir conocimientos en torno a las estrellas y los planetas fue creciendo.

Ortiz se ha convertido en una reconocida astróloga y cabalista a nivel mundial. La jerezana estudió en la Universidad de los Ángeles, con el reconocido y controvertido médico y psiquiatra Brian Weiss, está especializada en la sintonización arquetípica, imparte cursos sobre numerología Healing y es profesora e investigadora en el Instituto Internacional de Investigación Astrológica en EEUU.

“Mi trabajo es ayudar a conocerse a uno mismo y la mejor manera de hacerlo es a través de la carta natal. La astrología es tan antigua como el tiempo medido. Es un lenguaje de energía, y se podría definir como el sistema de psicología más antiguo que conocemos”, declara Ortiz.

“Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo en que hay una conexión entre el cosmos y la tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una persona y las posiciones del sol, de la luna y de los planetas en el firmamento”, describe la profesional.

“Un análisis de la situación astral revela los puntos fuertes y débiles en la encarnación actual y nos puede ayudar a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y en qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para superar con éxito las dificultades, las tensiones y los obstáculos. No obstante, debemos siempre recordar que los planetas inclinan, no obligan. Es nuestra actitud la que determina el resultado”, subraya Ortiz. La astróloga añade que “hay un click que te puede sanar porque se te encuentras a ti mismo. Uno no tiene que tirar la toalla cuando lo quiere de verdad. Yo no pido a la gente que crea en nada, pero sí les pido que lo comprueben, hay que dar las herramientas para buscar un equilibrio”.

Ortiz Vela forma parte del Comité para la Divulgación de Ciencia y el Espacio y a lo largo de su carrera profesional puede tener en su haber más de 10.000 fichas cabalísticas realizadas por famosos, políticos, modelos, futbolistas, toreros, actores..., “hay muchos días que no piso la calle de tanto trabajo”.

Ahora ha vuelto a su ciudad, a Jerez, para seguir formándose en Astrología, “una ciencia exacta que decide en gran medida tu vida, el momento en el que se encuentra el cielo y los planetas que se alienan el día que naciste”. “Después de estar en muchos sitios del mundo, sabía que debía volver a donde nací. Aquí es donde mejor se vive, hay un carácter muy abierto para la alegría”, remarca.