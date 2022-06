José Joly y Mario Gener, Jerezanos del Año del Rotary Club de Jerez

José Joly y Mario Gener fueron distinguidos como ‘Jerezanos del Año’ del Rotary Club de Jerez en la gala benéfica celebrada en González Byass, recogiendo ambos los galardones de manos de Mercedes González, presidenta del club jerezano. La gala, una cena de honor, contó con cerca de un centenar de asistentes entre los que se encontraba Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass.

Alberto Núñez, macero del Rotary Club Jerez, presentó la entrega de premios explicando que “Rotary Internacional es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 1905, hasta llegar a 1.400.000 rotarios hoy en día repartidos en 34.000 clubes en más de 200 países y la intención sigue siendo la misma, utilizar nuestra posición en la sociedad para intentar conseguir los recursos que hagan la vida un poco más fácil a quien la tiene muy difícil”, comentando campañas importantes realizadas por Rotary Internacional como “la práctica extinción de la polio en todo el planeta” y la labor de la Fundación rotaria, “la primera fundación privada en nivel de recursos en cuanto a becas universitarias en el tercer mundo” con la única condición de que regresen a sus países de origen durante un tiempo para colaborar en el desarrollo de sus países.

Sobre el Rotary Club de Jerez, que el próximo septiembre cumplirá 19 años, Núñez Seoane indicó que “hemos seguido la iniciativa rotary colaborando muchas y repetidas veces con muchas instituciones”, entre ellas Cáritas, La Salle, comedor San Juan, Proyecto Hombre, recogida de juguetes para niños en Navidad, comedor El Salvador, Aspanido, hermanas de la Cruz.

Alberto Núñez explicó que el Rotary se basa en “tres pilares fundamentales: la amistad, la ética y la generosidad”, tres valores que “son coherentes con los galardonados que nos acompañan esta noche;sus trayectorias profesionales y sobre todo personales, que a nosotros nos importan más, encajan perfectamente en mantener este tipo de actitudes en el mundo confuso y cuando menos preocupante que nos ha tocado vivir y que son más necesarias que nunca”.

Posteriormente, el macero del Rotary Club de Jerez presentó a José Joly y Mario Gener, Jerezano del Año 2020 y 2021 respectivamente -la pandemia impidió que se entregase el galardón correspondiente al pasado año-, glosando sus trayectorias personales y profesionales.

José Joly, presidente del Grupo Joly, grupo editorial de referencia en España y en Andalucía, donde edita Diario de Jerez y otras ocho cabeceras, agradeció al Rotary Club de Jerez el galardón entendiendo que “en esta ocasión, más que a una persona se premia a un periódico, en este caso Diario de Jerez, y a la empresa periodística que lo edita”, subrayando que “hoy por hoy aspiramos a ser, y creo que en gran medida lo hemos logrado, el grupo andaluz de referencia en prensa”.

Joly matizó, sobre la antiguedad del Grupo -Diario de Cádiz se fundó en 1867-, que va unida a la independencia, profesionalidad y criterio, “con lo que es propio a una empresa periodística: dar satisfacción al lector y cumplir con una función social”, y sobre la prensa hoy en día subrayó que “se enfrenta a un problema que tiene que ver mucho más con el modelo de negocio que no por la pérdida de interés ni por la función social que cumple, porque nunca hemos tenido más lectores que ahora”, además de asegurar que “la prensa es hoy más necesaria que nunca” ante la avalancha de “informaciones interesadas y fake news”, poniendo como ejemplo la mal llamada gripe española y la guerra de Cuba.

José Joly finalizó diciendo que “la prensa local mejora la calidad de vida de los ciudadanos y cumple una función social indiscutible”, detallando un informe de la Unesco que considera un deber cívico de los poderes públicos, las instituciones, la sociedad civil y que incluso incluye a las grandes empresas “el velar por que la prensa goce de salud y de capacidad de supervivencia para prestar ese servicio”, lo que “entronco con el Rotary Club de Jerez, una sociedad puntera de la sociedad civil; y en este contexto decía Alberto amistad, ética y generosidad y yo había pensado en altruismo, hermandad, filantropía... En ese contexto, una sociedad como el Rotary Club lo que está premiando es a una empresa periodística que representa esos valores que entronco con lo que defiende la Unesco y en cierta medida ese deber cívico de apoyo a la prensa se traduce a nivel local en este premio que agradezco enormemente”.

Mario Gener, cirujano maxilofacial con una vasta experiencia y amplio currículo, agradeció “el inmenso honor que se me ha hecho”, explicando su “sentimiento: ahora mismo nos estamos mirando todos, nos miramos unos a otros y yo le confiero una enorme importancia al hecho de la mirada que nos dedicamos. En primer lugar, porque la mirada rescata al otro del anonimato de la masa y le hace presente en el campo de nuestra consciencia reconociéndole así la dignidad de hombre que tiene; en segundo lugar, porque la mirada nos permite comunicar primero y compartir después nuestros afectos. Este compartir afectos nos vincula en una construcción maravillosa que llamamos nosotros; y en tercer y último lugar, porque mediante la mirada nos podemos mejorar unos a otros cuando esperamos del otro la excelencia y así le ofrecemos a la persona mirada la mejor versión de sí mismo. Es pues la mirada, como la palabra, un arma cargada de futuro en la tarea de perfeccionarnos mutuamente. Este es el fundamento de mi agradecimiento: las maravillosas miradas que ustedes me han regalado. Sus miradas me han conferido dignidad, han construido conmigo un nosotros y me hacen desear ser mejor de lo que realmente soy”.

Gener agradeció al Rotary Club jerezano “porque son capaces de sentir las dificultades ajenas como propias”, a su familia y amigos, a la ciudad de Jerez, a sus compañeros y especialmente a su padre, Mariano, presente en la gala, y acabó dando las “gracias a todos por las miradas que nos construyen”.