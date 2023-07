Marlaska acusa en Jerez al PP de no tener valores democráticos "reales y efectivos"

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, candidato número uno del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, ha acusado este domingo al PP de no tener "valores democráticos reales y efectivos" por su pactos con Vox en varias ciudades y comunidades autónomas.

Marlaska ha intervenido en Jerez en un acto de partido, donde más de 100 exalcaldes del PSOE han firmado un documento manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez, y durante su discurso ha lamentado el "relato ficticio" que el PP ha logrado crear en el país para intentar tapas los logros económicos y sociales del Gobierno central durante la última legislatura. "Es el relato para justificar sus pactos con la extrema derecha y su propia derechización", ha lamentado el ministro, quien ha hecho una directa alusión a las palabras que el líder del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando habló en un acto sobre que su compañera en Extremadura María Guardiola se había "tenido que tragar sus palabras" tras alcanzar un acuerdo de gobierno con Vox que, inicialmente, había rechazado.

"No es que se tuviera que tragar sus palabras, se tragó sus valores si es que algún día los tuvo", ha asegurado el ministro, quien entonces ha ampliado su crítica al resto del partido. "María Guardiola no tiene valores, y el Partido Popular no tiene, por lo tanto, los valores democráticos reales y efectivos porque, si tiene unos valores, no se los traga. La palabra te la puedes tragar, pero los valores no te los tragas", ha asegurado.

Marlaska ha criticado al PP por no querer hablar de economía y sí de otras cosas: "No me gusta hablar porque son muchos socialistas los que han sido asesinados, yo he sido una víctima de ETA para que venga un insustancial y me diga Que te vote Txapote. ¿Tú sabes lo que estás diciendo?", ha lamentado. Marlaska ha pedido no jugar con temas que consiguieron vencerse "con unidad" y que "ahora vuelven a querer dividirnos para no tener que mirar los problemas reales". El candidato socialista ha calificado de "lapsus" lo ocurrido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y se ha mostrado confiado en que una gran parte de progresistas que aquel día se quedó en casa "ya no lo van a hacer porque saben el riesgo que existe".