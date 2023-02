La comparsa de Martínez Ares y el coro de Luis Rivero, alicientes del Carnaval de Jerez

El Carnaval de Jerez vuelve a celebrarse tras la suspensión del año pasado y con el respaldo del éxito alcanzado con las veladas carnavalescas del mes de junio. Los días 24 y 25 de febrero el centro de Jerez se llenará con una intensa programación.

El delegado de Fiestas, Rubén Pérez, ha presentado esta doble cita, junto a Yolanda Heredia, presidenta de Jerez Carnavalea, al pregonero del Carnaval 2023, Pedro Monje 'Peri Fantastic'; Kika González, portavoz de Ganemos Jerez; y los representantes de los patrocinadores Antonio Valderas, de Bricopinturas; Manuel García, de Asunico, y Alfredo Carrasco, de la Asociación de Hostelería de Jerez.

Rubén Pérez ha destacado que “retomamos el Carnaval y en su fecha con un amplio programa de actividades donde habrá diferentes concursos y actuaciones tan destacadas como las del coro de Luis Rivero o la comparsa de Martínez Ares. En definitiva una cita para el disfrute de toda la familia. Este año hemos hecho un esfuerzo extra desde el Ayuntamiento para dotar de más contenido y así animar a las jerezanas y jerezanos a disfrutar de un carnaval especial".

Yolanda Heredia ha señalado que Carnavalea es una asociación creada hace cinco años que lucha por tener un carnaval digno en colaboración con el Ayuntamiento. Hemos realizado un homenaje a un compañero carnavalero que ha fallecido recientemente. Por eso el cartel, representa todos símbolos de Sergio Pantoja, como su guitarra o los elementos de las agrupaciones en las que participó”.

Kika González ha señalado que se ha apostado por "el pasacalles en la calle y queremos animar a todos participen en la calle siendo ingeniosas y con humor. El carnaval nos parece una fiesta muy diversa que podemos trabajar en distintas edades. Ganemos Jerez organizará el fin de semana siguiente el Carnaval Feminista y por la Diversidad e invitamos a las agrupaciones a participar con alguna letrilla feminista”. Se trata de una cita que recupera su celebración tras la pandemia.

Pedro Monje, pregonero del Carnaval, para mi es un honor y una responsabilidad por la apuesta que se está haciendo porque he conocido hoy la programación de este año y me parece genial. Teneos que reivindicar el carnaval que no entiende de colores, es de la gente de la calle y se dicen las cosas que piensa la calle. Y eso hay que reivindicarlo”.

Esta programación comenzará el viernes por la mañana a partir de las 10 horas con un pasacalles infantil que partirá desde la rotonda de los Casinos hacia plaza del Arenal y de ahí a plaza de la Yerba, plaza Plateros y plaza del Banco, donde tendrá lugar un concurso de cartel y pregón infantil y el certamen de estribillos de agrupaciones escolares para lo que ya se está pidiendo la colaboración de los centros educativos de la ciudad. Ambas citas cuentan con el patrocinio de Bricopinturas que premiará a las mejores propuestas que además podrán realizar una visita gratuita a Zoobotánico Jerez para toda la clase en el certamen de estribillos y un carnet familiar del Zoobotánico al mejor cartel..

Desde Jerez Carnavalea se ha incidido en la apuesta que se hace por el carnaval en la escuela buscando recuperar la participación de todos los centros educativos.

A las 20 horas Pedro Monje Díaz, Peri Fantastic, ofrecerá el pregón del carnaval. Es cantante y fundador de la banda jerezana de Rock and Soul Supersónika, lidera el clásico de la navidad jerezana Se dan clases de zambomba y ha participado durante años en diferentes chirigotas jerezanas.

La jornada será cerrada por "La Voz", el coro de Luis Rivero, uno de los coros más valorados en la presente edición del Concurso de Agrupaciones de Cádiz y que abrió precisamente la edición de este año.

El sábado del Carnaval de Jerez arrancará con el pasacalles del Carnaval que saldrá a las 12.30 horas desde el Alcázar y recorrerá las calles del centro hasta llegar a la plaza del Banco se otorgará el premio al mejor disfraz de adulto e infantil seleccionado por Carnavalea. Estos concursos están patrocinados por la Asociación de Hosteleros de Jerez que ofrecerá una cena o comida para dos en categoría adultos y una cena o comida familiar en categoría infantil a los mejores disfraces. Además, Asunico aportará un pintacaras en la plaza del Banco desde las 13 a las 16.30 horas.

A partir de las 15 horas tendrá lugar la Gala Carnavalesca Selu Dormido, en la misma plaza del Banco, en memoria de José Luis Dormido, que falleciera en marzo de 2011 y que siempre está en la memoria carnavalera y cofrade.

La Gala la arrancarán las agrupaciones locales El Guarromántico, chirigota del pato; Juegos de tonos (de aquí a la eternidad), chirigota de la Peña Mencantajeré, y A fuego vivo, chirigota del Cuevas.

A ellas, seguirán tres agrupaciones participantes en el COAC 2023 y que están teniendo una gran repercusión. 'To me pasa a mí, los desgraciaitos', Chirigota de Antoñito y Fermín de Puerto Real que en 2020 alcanzaron el Segundo Premio del COAC con 'No aguantamos más vamos de impacientes'; 'La ciudad invisible', comparsa de Antonio Martínez Ares, que ya alcanzó el año pasado el primer premio del COAC con 'Los insumisos'. La Gala Selu Dormido se cerrará con la Chirigota del Melli y José Molina, 'Amo escuchá, Chirigota Callejera'.