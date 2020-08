Medio centenar de AMPA amenaza con no llevar a sus hijos al colegio

Medio centenar de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de centros públicos de Jerez han rechazado la vuelta al colegio de los menores si la Junta de Andalucía no garantiza la seguridad en las aulas. En concreto, a través de un escrito, la Federación Local de ampas de Jerez (Flampa) ha mostrado su preocupación por “la falta de soluciones que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no afronta respecto al comienzo del nuevo curso escolar”. “Con este comunicado las familias mostramos nuestro descontento y anunciamos movilizaciones. Nuestros hijos e hijas no asistirán a clase si la Consejería no toma las riendas de este problema”, advierten.

Por este motivo, medio centenar de AMPA de la ciudad se han unido “para exigir a la Consejería de Educación que deje de eludir responsabilidades ante la inminente vuelta a las aulas. Nos preocupa profundamente la salud e integridad de nuestros hijos e hijas así como de toda la comunidad educativa”.Ante esta panorama, las AMPA “queremos hacernos oír. Nadie puede amenazarnos ni decir qué tenemos que hacer con nuestros hijos e hijas y más sin dar unas soluciones adecuadas a estos momentos tan difíciles que atravesamos”.

Desde Flampa Jerez, junto con el medio centenar de AMPA, han firmado un documento con las exigencias a la Consejería de Educación. En primer lugar, reclaman “instrucciones claras y concisas, las que se han presentado hasta ahora eluden toda responsabilidad y descargan la organización y la toma de decisiones sobre los equipos directivos”. En segundo lugar, dejan claro que “defendemos la enseñanza presencial, siempre en las condiciones de seguridad e higiene máximas. Es la única que garantiza una atención igualitaria para todo el alumnado”.

Las AMPA y la Flampa “exigimos protocolos sanitarios concretos y bien detallados, deben de reflejar los distintos escenarios que pueden sucederse en el centro”. En la misma línea, inciden en la necesidad de que exista la máxima coordinación con el centro de salud de referencia, debiendo “existir la figura del sanitario Covid”.

Para los colectivos de padres y madres es fundamental la bajada de ratio. “Sabemos que nuestras aulas están masificadas, es imposible guardar la distancia de seguridad”, recalcan. Además, rechazan la eliminación de líneas en la escuela pública este año “a sabiendas del problema en el que estamos inmersos se han eliminado 411 líneas”.

En el documento firmado por estos colectivos se exige también un aumento de la plantilla docente, ya que “es imposible afrontar el curso si no incorporamos más docentes y cubrimos posibles bajas desde el minuto 1. Sabemos que existirán bajas por pertenecer a grupos de riesgo por lo que nos preguntamos si sus sustituciones están previstas”.

Sobre la creación de una Comisión Específica Covid-19, detallan que “estará formada por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la representación del Ayuntamiento y una persona del centro de salud de referencia, con esto queda más que demostrado la sobrecarga de trabajo, de burocracia y de responsabilidades sobre dichas personas”. “Las personas que lo integran no son ni profesionales de la salud, ni epidemiólogos, ni expertos en seguridad e higiene”, apuntan.

Otra de las quejas de los colectivos de padres y madres es que - “no se tiene en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa”. Asimismo, “el personal de limpieza es insuficiente: En las instrucciones se detalla que los centros serán desinfectados mínimo dos veces al día, algo imposible de llevar a cabo”. Por todo ello, “exigimos un aumento de recursos humanos y materiales de cara a la limpieza y desinfección de los centros”.

Entre las reivindicaciones, las familias también señalan la “flexibilización horaria en los centros para evitar aglomeraciones: Algo complicado si tenemos en cuenta el tamaño del centro, la existencia de hermanos/as de distintas edades, servicios complementarios… En las instrucciones se detalla que estas medidas de flexibilización no pueden suponer una modificación del número total de horas lectivas semanales”.

Las AMPA y la Flampa dicen “no a la brecha digital, ya que en las instrucciones se puntualiza que los recursos con los que se cuenta son los de los propios centros, es decir, son insuficientes ya que la inversión ha sido nula”.

El seguimiento del alumnado del Plan SYGA (Solidaridad y Garantías alimentaria) y PRAI (Programa de Refuerzo de Alimentación infantil); garantizar la seguridad en el desarrollo de los servicios complementarios y la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros son también exigencias de estas familias.

En el documento enviado a la Junta también se rechaza la externalización de los servicios y se exige un aumento de recursos para el alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), ya que “la Consejería sigue sin prestarles atención”.

“Las AMPA y la Flampa queremos que nuestros hijos e hijas vuelvan a los centros con las máximas garantías de seguridad. Defendemos el trabajo y la implicación de los equipos directivos de cada centro a los que se les somete a una presión sin precedentes. Toda la comunidad educativa está padeciendo la ineptitud y la falta de responsabilidad de esta Consejería”, concluye el escrito.