Mercadona se fija en la cerveza de Jerez

España es un país de cerveceros. Quizás no alcanza los niveles de otros países con mayor tradición cervecera, como Alemania, pero eso no limita el fervor por esta bebida en territorio español. El clima, la sociabilidad, la gran cantidad de bares o la gran cantidad de turistas que llegan a la península durante todo el año le convierten en un país cervecero por necesidad. Por eso la última apuesta de Mercadona es una cerveza jerezana con Denominación de Origen Jerez-Xerez-Sherry. Se trata de la Blonde de 15&30.

Mercadona tomó conciencia de la petición de ‘sus jefes’ (así denominan en la cadena de supermercados a sus clientes) y decidió transformar por completo sus lineales de cerveza hace poco más de un año. Tratando de adaptarse a la petición de sus clientes, que solicitaban una mayor especialización en esta categoría, Mercadona ha reforzado su apuesta por las cervezas artesanales y locales. La compañía actualmente trabaja con 40 fabricantes de cerveza, pasando de contar con seis cerveceras españolas y una francesa, a hacerlo con veintiocho cerveceras nacionales (Mahou, Heineken, Damm, Estrella Galicia, La Zaragozana, Compañía Cervecera de Canarias, Font Salem, Tyris, La Sagra, Arriaca, La Virgen, Birra & Blues, Alegría, Premium Beers, Gara, Mulhacén, Nazarí, Rosas, Alma Turdetana, Gaitanejo, Domus, La Salve, 15&30, Tibidabo, Barcelona Beer Company, Mica, Kadabra y Toro) y doce proveedores internacionales (Saint Omer, Martens, Birra Castello, Krombacher, Bavaria, Asahi, Société des Boissons du Maroc, Brasserie Licorne, Haacht, Marston’s, Frutapac y Gmodelo).

Además, del gusto de cada consumidor, desde la compañía saben que los clientes valoran la procedencia y proximidad del producto. Por eso, Mercadona se ha fijado en Sherry Beer y su marca 15&30, la única cerveza artesana madurada en bota de Roble. Sin dejar de lado el cuerpo de la cerveza y la diversidad de sabores, las cervezas artesanas son una opción cada vez más demandada.

La cerveza de bodega 15&30 cuenta con la certificación de la Denominación de Origen del Consejo Regulador del Jerez-Xerez-Sherry. La intención es rememorar aquellas cervezas que se elaboraban hace más de un siglo en las barricas que eran exportadas desde Jerez llenas de Sherry a todos los países del mundo y que, una vez vacías, eran utilizadas por las cerveceras locales para hacer sus productos.

La empresa Sherry Beer trabaja de la mano con el Consejo Regulador del jerez

De esta forma, la cerveza de bodega se elabora de manera completamente artesanal. Primero se seleccionan las mejores maltas, lúpulos y levaduras del mercado. Posteriormente, una vez completada la primera fase de fermentación, la cerveza se pasa a barricas de roble que han contenido durante un año un jerez oloroso. A partir de aquí, se realiza una segunda fermentación en botella para generar naturalmente el CO2 que contienen las cervezas. Es decir, no se filtra, no se clarifica y no se pasteuriza.

“Veníamos del mundo del envinado de las barricas y las botas. Nuestra inquietud fue redescubrir cómo se hacía la cerveza en barricas. ¿Aquello a qué sabía?” explica Francisco Galán, director técnico de 15&30, antes de profundizar: “Tuvimos que empezar de cero prácticamente. A partir de ahí tuvimos que descubrir qué ocurría con esas botas que iban a esos países que no tenían vino. ¿Qué ocurría? Al final empezamos a probar con acierto y error. Conociendo la microbiología y haciendo semejanzas con el vino. Como punto de partida nos servía. En 2015/2016 comenzamos a hacer las primeras pruebas”.

Galán afirma que “no se trataba solo de hacer cervezas, sino que queríamos incluir las barricas de Sherry”. Además, querían estar dentro de una bodega, en el casco histórico de Jerez. “Teníamos claro que teníamos que remar junto al Consejo Regulador”, dice el director técnico de Sherry Beer antes de explicar que entre los ingredientes de sus cervezas se encuentra el vino de Jerez: “Utilizamos vino regulado por el Consejo. En los ingredientes va cerveza. No ponemos vino de forma directa, pero el mismo día que vaciamos el vino ponemos la cerveza, por lo tanto la cerveza contiene jerez”.

El nombre de la marca también tiene sabor jerezano. 15 y 30 son las arrobas de las botas de jerez. Media bota y una bota. En las instalaciones de Sherry Beer, situadas en la plaza Silos de Jerez, utilizan las de 15 arrobas por un tema de movilidad. “Además, la cerveza evoluciona mejor en las medias botas”, dice Galán.

Mercadona apostó por ellos. Comenzaron los contactos hace un año. “No estábamos trabajando con el gran consumo. Hemos trabajado con la hostelería para dar el conocimiento de producto. Ahora damos el salto a la alimentación, Mercadona nos lo planteó para la zona sur (Huelva, Sevilla y Cádiz) y a nivel de volúmenes implicaba no hacer un cambio radical. Somos pequeños y tenemos la capacidad que tenemos. Así que decidimos comenzar a hacer la Blonde, una cerveza rubia que entre dentro de la banda de precios y nuestros parámetros de calidad”.

La marca 15&30 tiene hasta seis tipos de cervezas diferentes, más la Blonde que se puede encontrar en las estanterías de Mercadona. Blond, Dubbel, Ipa, Barleywine, Pale Ale y Sour Ale. La inclusión en Mercadona les hará crecer y lo ven como un apoyo importante para desarrollar nuevos proyectos. “Lo único que los tiempos son los que son”, dice Galán.

La apuesta de Mercadona está sorprendiendo a propios y extraños. La inclusión de cervezas artesanas en las estanterías de sus tiendas ha sido acogida con gran agrado, tanto por los clientes como por las cervecerías artesanas, que están viendo las puertas abiertas a un nuevo mercado. Sherry Beer ya cuenta con su 15&30 Blonde en los Mercadona de Jerez, Cádiz, Huelva y Sevilla. Esto significa una oportunidad de negocio importante para su crecimiento.