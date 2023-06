El Ministro de Universidades conoce los proyectos del INDESS

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha visitado esta tarde el Campus de La Asunción como previa a la reunión de educación que se celebrará el jueves y el viernes en los Museos de la Atalaya con técnicos de los 27 países de la Unión Europea.

Subirats estuvo acompañado, en ausencia del rector Francisco Piniella, que se encuentra en Polonia en una reunión de la alianza europea SEA-EU, por la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la UCA, Mª Jesús Mosquera, el delegado del Rector para el Campus de Jerez, Rafael Peña, y el director del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), Manuel Arana.

Tras visitar algunas instalaciones como la biblioteca y firmar en el libro de honor del campus, el Ministro mantuvo una reunión con distintos responsables de cuatro proyectos de investigación que se están desarrollando en Jerez. En dicho encuentro participó también el profesor de la Universidad Carlos III y catedrático europeo- asesor científico del Ministerio de Universidades para la Presidencia Española del Consejo de la UE, Jorge Tuñón.

Hay que recordar que dichos proyectos son el Módulo Jean Monnet-EUBALMED-Identity and European Valúes in the External Borders (Inmigración y Derechos Humanos en las Fronteras Exteriores Europeas), dirigido por Alejandro del Valle y Lorena Calvo, el proyecto Smooth (de inclusión social activa), coordinado por Lucía del Moral, la Red Universitaria Internacional de Felicidad (dirigida por los profesores Rafael Ravina y Araceli Galiano) y el proyecto DIVERSACI (Observatorio Andaluz para las Diversidades Sexo-genéricas, Ciudadanía, Salud y Ciudadanía), coordinado por Begoña Sánchez.

Encuentro europeo de educación

Sobre el ‘Hight Level Group Meeting on Education’, encuentro que se celebra hoy y mañana en los Museos de la Atalaya y que levanta el telón de las actividades que organiza España en la Presidencia española de la Comisión Europea, Subirats destacó que “tal y como se escogió en su momento, vamos a dedicar las sesiones a los valores en el ámbito educativo en un sentido amplio, valores vinculados al pluralismo, a la democracia, al respeto y a la diversidad que son específicos de Europa y que Europa quiere proyectar al mundo”.

Esta reunión, que contará con “directores generales del ámbito educativo de los 27 países que componen la Unión Europea”, arranca hoy en los Museos de la Atalaya con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, la consejera de Educación de la Junta, Patricia del Pozo y el secretario de estado de educación, Francisco Javier Fernández Franco.

Subirats aprovechó su visita al campus de Jerez para reivindicar el papel de las universidades, “con el último estudio que hemos hecho para demostrar la significación territorial de las universidades”, apuntó, insistiendo en que según este trabajo “en cada provincia donde hay una universidad pública, hay un impacto económico significativo, y por cada euro invertido, se consigue generar una riqueza de 5 euros. Incluso desde el punto de vista fiscal, con más de un euro”. Por esta razón explicó que “defender la idea que cualquier inversión en educación pública, es una inversión, no un gasto”.