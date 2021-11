El Minotauro se viste de morado contra la violencia de género

El Minotauro viste desde este viernes la camiseta morada contra la violencia de género, un acto impulsado por el Consejo Local de las Mujeres y el Programa Hombres por la Igualdad de la Delegación de Igualdad y Diversidad, en un evento que visibiliza a mujeres y hombres en alianza contra la violencia de género. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Mamen Sánchez, el Consejo Local de las Mujeres, con su vicepresidenta ciudadana, Coral García, al frente, y representantes del Gobierno municipal y la Corporación local.

Los trabajos de montaje, que han contado con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Jerez, y el dispositivo de tráfico correspondiente coordinado con la Policía Local, comenzaron a primera hora de la mañana. El Minotauro lucirá la camiseta contra la violencia de género hasta final de mes, con el lema este año ‘Nos matan por ser mujeres’. Con este acto, se pretende simbólicamente que el Minotauro represente ese compromiso contra la violencia de género en la que es necesaria la implicación de toda la sociedad.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha destacado que “quiero dar las gracias a la Delegación de Igualdad y al Consejo Local de las Mujeres, a todas las mujeres de Jerez, creo de verdad que estamos muy concienciadas los 365 días del año de esta lucha contra la violencia de género a todos los niveles, educativo, de formación… A las mujeres las matan por ser mujeres, y eso lo tenemos que tener muy claro tanto los hombres como las mujeres. Nos esperan muchas actividades en el mes de noviembre, y espero que sirvan sobre todo para la concienciación no solo en estas fechas, sino en el día a día”.

Ana Hérica Ramos ha señalado que “este evento se enmarca en nuestra programación del 25N, este año la camiseta del Minotauro lleva elegido un lema feminista, con fuerza, ‘Nos matan por ser mujeres’. En el concepto de la violencia machista tenemos que ser muy claros, y lo que queremos es que toda la sociedad tome conciencia de esta problemática, los números hablan por si solos”.

La delegada Carmen Collado ha expresado que “tenemos que seguir luchando, no queda otra, porque esta sigue siendo una sociedad patriarcal en la que tenemos mucho que hacer y sobre todo mucho que educar, especialmente al futuro de nuestra sociedad, que es la juventud”.

La vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García, ha destacado que “ser mujer no puede ser un factor de riesgo, y por eso hemos elegido este lema. Desde 2003 somos 1117 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, no podemos seguir consintiendo que esto pase. Toda la ciudadanía, y de ahí que desarrollamos esta campaña en alianza con Hombres por la Igualdad, se tiene que concienciar de que tenemos que dar la cara frente a que nos siguen matando. Tenemos que erradicar la violencia machista y no podemos consentir que continúe, en una sociedad desarrollada y democrática tenemos que apostar por una igualdad real, y no solo legal”.