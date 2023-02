Miradas sobre el jerez

En el ‘Ensayo de las costumbres y el Espíritu de las Naciones’, escrito en 1756 por Voltaire, hay una reflexión que bien podría aplicarse a nuestro entorno local, a Jerez, ciudad de Frontera: ‘En todas las naciones la historia está desfigurada por la fábula hasta que la filosofía llega para ilustrar a los hombres; y cuando la filosofía aparece por fin en medio de esas tinieblas encuentra los espíritus tan cegados por los siglos de errores que apenas puede desengañarlos; encuentra ceremonias, hechos, monumentos establecidos para constatar las mentiras’.

Una reflexión que nos sirve para que de inmediato nos adentremos en nuestros asuntos, a ‘rebuscar’ entre la historia cultural de nuestros vinos, mejor dicho lo que esos vinos han generado a lo largo de tantos siglos, una historia, muchas de la veces, hecha de fábulas y leyendas, pero en otras alcanzado la cúspide que le otorga el quehacer de los artistas. He aquí algunos casos.

Una bebida civilizada

Del escritor inglés William Somerset Maugham (1874-1965) hemos tratado en otras ocasiones.

Viajó por estas tierras de la baja Andalucía cuando era un curioso veinteañero. Con el tiempo llegó a ser un escritor renombrado, el mejor pagado de su época.De esa experiencia surgió su libro: ‘The Land of Blessed Virgin. Sketches and Impressions of Andalusia’, editado en Londres en 1905.

Su paso por Jerez, en el verano de 1898, nos lo cuenta en el capítulo XXXVII: ‘....Jerez, la blanca es, por supuesto, el hogar del sherry y toda la ciudad está entregada a la preparación del delicioso zumo. El sol brilla sobre Jerez, y su limpieza, su prosperidad son una viva repulsa a las agrias voces de los vilipendiadores del buen vino’.

Más adelante escribe: ‘Y también la bodega produce una pintoresca impresión, aunque de diferente carácter. Es un lugar luminoso y alegre, un enorme cobertizo de paredes blanqueadas con cal y techo descubierto sostenido por vigas oscuras. Grandes toneles están alineados en altas pilas, impresionando por su vasta rotundidad con algo de dignidad magistrativa.

Todo el lugar está suavemente saturado con el limpio perfume de la vegetal ambrosía’.Aquella estancia le tuvo que influenciar, porque en el relato ‘The Happy Couple’, de 1908, dejó dicho esto por boca de uno de los personajes, un juez: ‘This is a civilized drink’. Veamos el diálogo:

‘Pero tengo un poco de jerez que me dicen que no está mal’.

El juez le quitó la botella de las manos y miró la etiqueta. Una leve sonrisa se dibujó en sus delgados labios.

‘Ésta es una bebida civilizada, señorita Gray. Con su permiso, me serviré a mí mismo’.Retomar a Maugham se debe a que nuestro amigo Pedro Oteo me ha puesto sobre la pista de un cuadro poco conocido de Sir Gerald Festus Kelly (1879-1972), pintor británico de origen irlandés, amigo de Maugham, a quien pintó en numerosas ocasiones.

Uno de estos retratos es el titulado ‘A Glass of Sherry in the Studio’. Esta pintura fue mostrada en la exposición de verano de la Royal Academy de 1933.

En 1937, Kelly reelaboró el lienzo, reemplazando una jarra colocada sobre la mesa a la izquierda con dos libros y moviendo el cuenco gris un poco hacia la derecha. Añadió un segundo lienzo de cara a la pared detrás del retrato de la princesa Saw Ohn Yung e introdujo un tubo de pintura en el caballete. Más tarde, Kelly ajustó sutilmente la expresión del modelo, girando las comisuras de la boca hacia arriba en una media sonrisa segura de sí misma y cambiando su mirada para dirigirse directamente al espectador.

En 1952, Kelly vendería la obra al amigo estadounidense más cercano de Maugham, Bertram E. Alanson.

Pero tras la muerte de Alanson en 1958, se desconoció el paradero de la obra hasta su reciente redescubrimiento hace unos años, cuando la casade subastas Bonhams lo puso a la venta.

Arte y sociedad

Hay que ser observador. En muchas ilustraciones de las más famosas revistas gráficas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX podemos encontramos una agradable sorpresa. Es el caso del grabado publicado en The Illusttraded London News con motivo de la Exposición Universal de París de 1967.

En la publicidad del palacete que albergaba el elegante restaurante gestionado por Bertram&Roberts en la zona inglesa destaca el de los vinos de Jerez Duff Gordon.Algo parecido ocurre con el grabado que hemos encontrado en un ejemplar de un periódico madrileño de 1895, que además de bodegas reproduce el interior de la antigua Biblioteca Municipal. Institución que, como sabemos, conserva una importante y variada documentación sobre los vinos de Jerez.

Este año se cumple su 150 aniversario, y esperemos se tengan especial recuerdo al gran cervantista jerezano Ramón León Maínez, olvidado en tantas ocasiones anteriores.

Otra biblioteca, la Library of Congress, conserva una serie de curiosas fotos estereoscópicas del Jerez de entre siglos. La que mostramos es de 1908.Y en el arte surgen más ejemplos. En la caricatura satírica de Luis Quintanilla, de 1938. Sus dibujos fueron publicados en New York en 1946, bajo el epígrafe Franco´s Black Spain.

Sobre una bandeja se ve una botella que indica Jerez.

Más cercana es la escena costumbrista de una venta andaluza pintada por el jerezano Carlos Gallego, como también la del artista gaditano Federico Godoy, con su embarque de botas de las Bodegas Gómez en El Puerto de Santa María.

El cine nos sigue sorprendiendo con continuas menciones al jerez. Esta vez en dos títulos de actualidad con reconocimiento en numerosos festivales y nominaciones a los próximos premios Oscar. Dos films británicos.

El primero, ‘Benediction’ (2021), dirigida por Terence Davis, está ambientada durante la PGM. El oficial Siegfried Seassoon, interpretado por Jack Lowden, comenta que solo tomaba jerez dulce en Navidades y en los cumpleaños: ‘Just a sweet sherry at Christmas and on birthdays’.

El otro, ‘Almas en pena de Inisherin’ (2022), de Martin MacDonagh. Una historia de extraña amistad en una pequeña isla irlandesa, en 1923.

En cuatro ocasiones es ofrecido jerez a la joven e inquieta Siobhan en el pub del pequeño pueblo.

Una bodega artesanal renovada

En estos días, las históricas bodegas Cayetano del Pino y Cia. ha presentado al gobierno municipal de Jerez el proyecto de ampliación de sus instalaciones, que “conlleva una nueva puesta en valor de la bodega”, según declara su actual propietario, Fulgencio Meseguer.

En el estudio se detalla que contará con más de 600 metros cuadrados nuevos, correspondientes a unas fincas anexas a sus instalaciones actuales y que ya son propiedad de Cayetano del Pino. Esto supondrá la inclusión de un espacio libre y un nuevo acceso principal a la emblemática bodega por la Plaza del Carbón.Recordar, al hilo de todo esto y de mi anterior Rebusco dedicado a estas artesanales bodegas, que en el actual equipo directivo, como responsable de las ventas para el mercado nacional y la exportación, está Teresa del Pino. En estos días ha representado a la bodega en eventos internacionales de Madrid y Barcelona. llevando sus gamas más selectas del amontillado VOS, y la de palos cortados VORS, en los que hace unos años tuvo una participación activa en su lanzamiento.

De los tabancos a Japón

Los tabancos de Jerez han tenido un nuevo resurgir. Eso sí, se han adaptado a los tiempos con un oferta atractiva para locales y foráneos, y además han creado una asociación de apoyo mutuo.

Pero, ¿qué nos contaba el escritor sevillano Alfonso Grosso en su librito, publicado por la Universidad de Sevilla en 1972, ‘Andalucía un mundo colonial’?: Los tabancos (que era una ciudad llena de ellos) despachaban un vino de la tierra, a granel - o medio tapón -.que si resulta ciertamente barato, incluso increíblemente barato para los bolsillos turísticos, aunque sean ibéricos, no se comprende que puedan - y los llamados tabancos están llenos a todas horas de un mundo variopinto y abigarrado donde se encuentran todas las categorías sociales...’.

De los tabancos nos vamos a Japón con motivo del artículo publicado en este Diario por el redactor en estos asuntos, Ángel Espejo.

El reciente informe generado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio (ICEX) señala que, ‘si bien los vinos de Jerez se han visto afectados por la pandemia global en 2020 y 2021, se espera que los resultados se vayan recuperando en los próximos años, a medida que el sector Horeca, y especialmente los bares y restaurantes españoles, retoman su actividad’.

Precisamente, las estadísticas del Consejo Regulador confirman el cambio de tendencia iniciado en 2022, en el que las exportaciones del jerez a Japón acumulan hasta noviembre un aumento del 87,9%, con un volumen de 130.326 litros, es decir, en niveles de las ventas de 2020.

En esta línea, y desde aquí, hay que resaltar el trabajo promocional y de ventas que la sherry educator japonesa Tomoko Kimura desarrolla desde el 2014.