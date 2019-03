Montecastillo albergará el viernes la primera prueba del Circuito Andalucía Golf Tour

El Hotel Barceló Montecastillo albergará este próximo viernes la primera prueba del Circuito Andalucía Golf Tour, eventó que fue presentado ayer en un acto al que acudieron la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el diputado de Servicios a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Jaime Armario; el director del Circuito Andalucía Golf Tour, Víctor Sánchez del Amo; Gloria Bazán, en representación de Universo Santi, María José Domínguez, en representación de Madre Coraje, y César Gómez, director del Hotel Barceló Montecastillo.

La prueba será la primera de las tres de las que se compone el Circuito Andalucía Golf Tour, siendo las siguientes en Marbella en mayo y en Sevilla en septiembre.

El evento contará con la participación de ex deportistas famosos, entrenadores, ‘celebrities’, empresarios y periodistas. Los pilares fundamentales del mismo son el deporte, la educación, el turismo, la igualdad de la mujer y la solidaridad.

El Circuito Andalucía Golf Tour tiene la finalidad de dar visibilidad en esta primera edición a tres aspectos concretos: la lucha contra la violencia machista y la igualdad de la mujer en el deporte, la discapacidad e integración social y la ayuda a la infancia.

Para esta prueba han mostrado su respaldo los siguientes participantes: Víctor Sánchez del Amo (ex futbolista y entrenador), Gerard López (ex futbolista), Bernd Schuster (ex futbolista y entrenador), Esteban Vigo (ex futbolista y entrenador), Miguel Ángel Nadal (ex futbolista), José Luis Malduenda (jugador de baloncesto), Juan Carlos Ferrero (tenista), Moisés Arteaga (ex futbolista), Juan Quirós (golfista), Julien Escudé (ex futbolista) y Alfonso Pérez Muñoz (ex futbolista).

En el aspecto de ‘celebrities’ han mostrado su respaldo Óscar Higares (torero), Nuria Marcha (empresaria), Miguel Abellán (torero), Pepín Liria (torero), Verónica Mengod (actriz), Poti (coreógrafo) y Mónica de Tomás (influencer).

El listado de participantes (que se medirán en doble competición) se completará con jugadores en representación de las siguientes instituciones y empresas patrocinadoras del evento: Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz, Cirjesa, Clínica Rábago, Compliance Corporate, Solera Motor, Viajes Nurypaz, Bodega Miguel Domecq, Pztents y Joyería Chocron.

La prueba deportiva se celebrará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, “para dar visibilidad a la mujer y apoyar a la igualdad en todos los ámbitos en general y en el deporte en particular”, ha explicado Sánchez del Amo.

Previamente, el día de la víspera (7 de marzo), el evento deportivo se completará con varias acciones solidarias y de fomento del ‘networking’ entre empresas como la Cena Benéfica a favor de ‘Madre Coraje’. Tendrá lugar a las 22 horas en el Hotel Barceló Montecastillo y realizada por el Restaurante ‘Universo Santi’ con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos al proyecto de desarrollo en los Andes de Perú (Kusisqa Ayllu) denominado ‘Mujeres organizadas de Angaraes por su derecho a una vida sin violencia’.

La cena contará con la actuación del afamado humorista jerezano Luis Lara, que ofrecerá distintos monólogos. El aforo de la cena se completó a las pocas semanas de abrirse el plazo, no obstante las personas interesadas en apoyar la causa pueden aportar su donativo a ‘Madre Coraje’ a través del ‘Hoyo 0’ en el número de cuenta ES17 2100 8545 012200196452.

Igualmente, el día 7 de marzo a las 19:30 horas tendrá lugar en ‘Universo Santi’ una charla de ‘coaching deportivo’ organizada por Sported en colaboración con el grupo de networking CEN Cádiz, donde el ex futbolista y entrenador profesional Víctor Sánchez del Amo, junto al emprendedor Sergio Cervantes, darán la ponencia titulada ‘Diseñando un vestuario ganador. Claves de liderazgo y gestión de equipos en el deporte para lograr el alto rendimiento en la empresa’.