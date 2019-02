Montoya acusa a su ex novia jerezana del crimen de Laura Luelmo

Bernardo Montoya, el autor confeso del asesinato de Laura Luelmo, ha cambiado su versión de los hechos y, tras reconocer el crimen, inculpa ahora a su ex novia, la jerezana Josefa D. L. V., quien asegura que fue la persona que mató "a martillazos a la joven". Los hechos tienen poca credibilidad para los agentes que investigan el caso.

Los hechos comenzaron en la cárcel, donde aportó estos datos a los funcionarios de la prisión de Huelva que de forma inmediata lo pusieron en conocimiento del director y éste en el de la Guardia Civil. El presunto homicida dijo (según informó Antena 3 en su programación de mañana) que se autoinculpó porque está acostumbrado a la vida carcelaria, no así su ex pareja, que mató a Laura Luelmo, de 26 años, en un ataque de celos.

"La chica me preguntó por un supermercado cercano y yo le di las indicaciones correctas. Al regresar la chica le pregunté si había encontrado el súper. En ese momento Josefa salió de casa recriminándome por qué estaba hablando con esa chica. Después de discutir con ella me metí en el baño. Al salir me encontré a Josefa y a Laura discutiendo acaloradamente en el salón y en ese momento Josefa le propina un golpe en la cara con un palo de escoba”. Después dice que la maniató y que fue cuando Josefa la emprendió a martillazos.

Los hechos no dejan de reportar numerosísimas dudas ya que, en primera instancia, parece que se trata de una estratagema de Bernardo Montoya para evitar responsabilidades una vez que ha sido consciente de la gravedad de los delitos perpetrados.

El programa 'Espejo Público' consiguió contactar con la ex novia de Montoya que anunció que irá a declarar ante las fuerzas del orden y calificó a su ex pareja de "perro y asesino".