¿Cómo deshacerme de los mosquitos? La eterna pregunta que a todos nos ronda la cabeza verano tras verano hoy la resolveremos con los expertos de Puntogar, para que tú sólo disfrutes del buen tiempo y las altas temperaturas sin intrusos en tu hogar.

¿La mejor solución para los mosquitos? Sin duda, las mosquiteras para ventanas online crearán una barrera perfecta e infranqueable para moscas, mosquitos e insectos en general, además debes saber que también podrás colocar mosquiteras para puertas baratas y cubrir la totalidad de salidas de tu hogar.

Las mosquiteras para ventanas a medida en verano son todo ventajas, podrás tener todo abierto y disfrutar de la brisa nocturna del verano sin arriesgarte a amanecer lleno de picaduras. Además son muy sencillas de instalar y mantener, proteger a los tuyos este verano será mucho más sencillo de lo que piensas.

Pero, ¿cómo comprar mosquiteras para ventanas si tengo poco espacio? ¿Y con poco presupuesto?. Mis ventanas tienen un tamaño más grande de lo normal y no las encuentro… Tranquilo, no pasa nada, como te comentaba antes desde la página web de Puntogar podrás escoger las mosquiteras para ventanas baratas que más te gusten: fijas, plisadas, correderas y enrollables, cada una para una situación distinta. Y no sólo eso, también podrás personalizarlas, comprarlas a medida y en el color que tú quieras, en menos de una semana estarán listas para montar en la puerta de tu casa con instrucciones y herramienta necesaria, además si tienes cualquier duda siempre podrás consultar con los expertos de la tienda y que te asesoren de manera más profesionalizada.

¿Quieres saber más acerca de las mosquiteras para ventanas de Puntogar?

¡Conoce los cuatro tipos que tienes disponibles y elige el que más se amolde a tu hogar!

Mosquiteras fijas, las de toda la vida

Este tipo de mosquiteras para ventanas fijas son quizás las más conocidas y típicas, sus partes constan de una malla de fibra de vidrio, una esquinera de unión de perfiles, los perfiles que conforman el marco y la goma de fijación. Todos los materiales aportan una gran resistencia y durabilidad, pero el material clave es la fibra de vidrio, que además, también es muy sencillo de limpiar, es resistente a la humedad y al polvo.

Las mosquiteras fijas se recomiendan en lugares en los que no se suele tender o tiene poco uso, ya que así no nos estorbará, por ejemplo el cuarto de baño, una galería o las habitaciones de los más pequeños de la casa para estar más seguros. Además las mosquiteras para ventanas fijas son muy baratas y de gran calidad, se ajustan a todos los precios.

Mosquiteras correderas, perfectas para puertas

Si lo que estás buscando son mosquiteras para puertas, Puntogar es tu lugar. Te comentaré los detalles de las mosquiteras correderas, cómodas y seguras. En este caso las partes son las mismas que con las fijas: malla de fibra de vidrio, esquinera de unión de perfiles para formar el marco y la forma de fijación.

Las mosquiteras correderas pueden moverse en dos direcciones, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de tu necesidad, es por eso que son muy recomendadas para balcones y terrazas con amplias puertas de cristal, será muy cómodo apartar la ventana y la mosquitera de la misma forma. También puedes usarlas como mosquiteras para ventanas, todo dependerá de tus gustos y de las necesidades de tu ventana.

Mosquiteras enrollables, pensadas para tu comodidad

Si tenemos que otorgarle el título de cómodas sin duda se lo damos a las mosquiteras enrollables, son geniales porque como habrás imaginado se suben y bajan del mismo modo que una persiana.

Las partes de estas mosquiteras para ventanas a medida siguen siendo las mismas, por lo que podrás deducir que también son muy sencillas de montar. Son muy recomendables para ventanas con gran afluencia y uso cómo por ejemplo en cualquier comercio que al entrar necesitas levantar todas tus persianas y debes adecuarlas para aclimatar el local. También te las recomiendo en las habitaciones o estancias con mucho uso como el comedor o la cocina.

Creeme, si las pruebas no querrás tener otra mosquitera nunca más, este verano será muy sencillo decir sayonara baby a los odiosos mosquitos.

Mosquiteras plisadas, la novedad de la familia

Si eres de los siempre busca la última tecnología te recomiendo para tus mosquiteras para ventanas online las plisadas. Este tipo es muy curioso y novedoso, cuando quieras que esté en activo, protegiendo de mosquitos, moscas e insectos sólo tendrás que deslizarlo para que cubra la totalidad de la ventana o puerta, mientras que para retirarlo deberás moverlo hacia el lado contrario y se plegará poco a poco ocupando el mínimo espacio.

Si buscas mosquiteras para puertas a medida te vendrá genial, se puede fabricar en el tamaño que necesites y será muy cómodo en tu día a día, sobre todo en esas puertas en las que no tenemos espacio de colocar correderas como pasos a terrazas pequeños o galerías.

¿Ya sabes que mosquiteras para ventanas son las tuyas? ¡No te preocupes, te hago un pequeño resumen para que puedas decidir con toda la información en tu mano!

En conclusión

Como te comentaba anteriormente si estás buscando la forma de protegerte de moscas, insectos y sobre todo de los indeseables mosquitos este verano te recomiendo mosquiteras para ventanas, tendrás cuatro tipos distintos para solucionar diferentes problemas y espacios en tu hogar.

La opción más moderna y vanguardista en mosquiteras para ventanas son las plisadas, perfectas para cualquier lugar, pero muy recomendadas en puertas con complicados accesos o espacio reducido por lo poco que ocupa cuando está plegada. Si este tipo de mosquiteras para ventanas no te convence siempre puedes optar por unas enrollables, muy funcionales y con un toque clásico, este tipo funciona con el mismo mecanismo que una persiana, subir y bajar, así de sencillo.

Para puertas también es muy frecuente utilizar las correderas, con movimiento lateral hacia la izquierda y derecha, muy fáciles de utilizar.

Si tu ventana no se utiliza mucho o es muy pequeña te recomiendo las de toda la vida, las mosquiteras para ventanas fijas, quedarán geniales y son muy sencillas de mantener y limpiar, además al finalizar la época estival podrás retirarlas y guardarla para el año siguiente.

¡Dile adiós a los mosquitos este verano y entra ya en Puntogar!