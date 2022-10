Muere a los 88 años el jerezano tío Diego Pantoja

En la mañana de hoy ha fallecido Diego Pantoja. Su muerte ha levantado una oleada de recuerdos y cariño a través de las redes sociales, que no olvidan el arte de este jerezano del Callejón de Asta.

Diego Pantoja se marcha a los 88 años de edad (en diciembre cumplía 89) y curiosamente unos días después de su amigo y admirado Jesús Quintero, a través del cual se popularizó su figura entre otras generaciones.

Había heredado su arte de su padre, Vicente Pantoja, al que muchos recuerdan por aquella anécdota ilustre al alcalde de la ciudad Don José Cantos Ropero cuando un día, para escucharlo, no le pagó una de sus fiestas, respondiendo aquello de: ‘Don José, a mí no me va a dar ná. Te den con los apellios en lo arto, canto y ropero’.

Arropado por su hermano 'Picoco', pronto se marchó a Madrid, donde trabajó en los tablaos más importantes de la época, desde Las Brujas a Los Canasteros, y de allí hacia la Costa del Sol, en aquella incipiente Marbella, de moda entre la jet de todo el mundo. Su gracia, su elegancia y sus hechuras le convirtieron en todo un Apolo de aquella época, hasta el punto de que Ava Gadner iba a verlo expresamente cuando visitaba Madrid. Pero no sólo fue la actriz norteamericana la que 'moría' con el arte de Diego, otros como Curro Romero, Ramallets, Yul Briner, Julio Iglesias o el mismísimo Bobby Charlton, también tuvieron que rendirse a su paladar.

Acompañó durante años a Lola Flores, con la que recorrió el mundo y por donde iba conquistando adeptos. Hasta el mismísimo Mario Moreno 'Cantinflas' se rindió a los pies de su talento, porque como él mismo reconocía, "yo soy un artista sin guión". También hizo sus pinitos con Antonio Gades, con el que trabajó durante un tiempo.

En las últimas décadas fue una pieza fundamental en los shows de Los Morancos, capaces de ponerlo a mil revoluciones y sacar lo mejor de él. Precisamente de ahí dio el salto a la televisión, convirtiéndose en un habitual de los programas de Jesús Quintero.

Su particular lenguaje le sirvió para ganarse a muchos. De hecho, como reconoció alguna que otra vez, el propio Chiquito de la Calzada utilizó su famoso '¿Comorrrr'?, que posteriormente le popularizó, algo que nunca le echó en cara, es más, en una entrevista llegó a decir, "él tiene paladar, educación".

Se autoproclamaba como "un bohemio con arte", porque "hago lo que quiero, visto como quiero y aguanto a la gente que quiero".

Discográficamente, destaca el single grabado en 1969 con Belter bajo el título 'Juerga flamenca', en el que hace cuatro cantes, una bulería de Jerez, fandangos, soleá y tiengos.