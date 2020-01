Se nos fue el jubilata

Más que compañero, hermano. Toda una vida juntos, primero en Córdoba, luego en Vigo y desde finales de la década de los sesenta, del pasado siglo, aquí en Jerez donde compartimos afanes, problemas y alegrías en aquella recordada Radio Popular de la "Cruz Vieja" y finalmente en las nuevas instalaciones de calle San Agustín…

En apenas unos días; el pasado uno de enero aún me enviaba uno de sus habituales "archivos" de WhatsApp, para tratar de picarme con algo de un jugador de "su" Betis; se me ha roto el corazón con la triste noticia de su fallecimiento que no por temido, dada la gravedad de la enfermedad que padecía, ha dejado de provocarme toda una tormenta de sentimientos encontrados que van de vivencias familiar, de proyectos profesionales, que permanecen muy vivos en mi memoria y que me han llevado, en un apresurado vuelo imaginario de Écija a Córdoba o de Vigo a Jerez, donde Dios ha querido que reposen sus cenizas para la eternidad.

Profesional del periodismo de raza, curtido en la emisora local de la sevillana Écija, en la cordobesa Voz de Andalucía, en Radio Popular en Vigo y Jerez, emisoras de las que sería su subdirector, colaborando estrechamente con quien esto suscribe, para pasar a crear ese figura popular del 'Jubilata' que, sin duda, marcó toda una extensa y brillante etapa en su incursión en la prensa escrita de la primera década del actual siglo, cuya serie de ingeniosos artículos acabarían conformando un libro.

Comprometido con su profesión, la de Magisterio a la que regresaría tras sus muchos años dedicado al Periodismo y la Comunicación, y sobre todo con la que nos aglutina a quienes hemos elegido ser “notarios” de la actualidad, sirviéndola desde la presidencia de la Asociación de la Prensa de Jerez

Ya digo, más que compañero y amigo, hermano entrañable con el que he compartido una buena parte de la vida cuya marcha a la Casa del Padre – hombre de profundas creencias – me ha dejado no solo el dolor de su pérdida sino esa sensación de vacío que solo puede superarse con el recuerdo de aquellas vivencias que llenaron nuestras vidas, nuestro trabajo en común y nuestros ilusionados afanes por ese Jerez más justo, más solidario y más comprometido como el mejor y mayor legado para las actuales y nuevas generaciones.

Descansa en Paz, hermano amigo.