Museo de respuestas

Triana se va ilusionada a casa. Le lleva un regalo a su abuelo, a quien le encantan los mosaicos. Ella le ha hecho uno muy especial, tipo romano. Laborioso, le ha dedicado todo su cariño. El resultado: un gran aprendizaje y mucho amor.

Si algo trata de hacer el Museo Arqueológico es dar respuestas. ¿Para qué sirve este espacio’, ¿pueden las piezas arqueológicas recrear la historia de mi ciudad?, ¿pueden los más pequeños disfrutar y aprender en su visita? Responder a estas cuestiones de la forma más didáctica y efectiva posible es el objetivo de ‘Conoce tu Museo’, programa que retomó su andadura en el año 2012, con la reapertura del Museo Arqueológico Municipal.

Uno de los fines principales es acercar Museo y escuela. Contar al alumnado la historia de su ciudad a través de su patrimonio arqueológico, lograr que la visita les resulte divertida y gratificante y transmitirles el valor de nuestro patrimonio histórico e implicarles en su protección.

¿Cómo lo hace? La actividad combina las visitas gratuitas a las salas por personal técnico del departamento de Educación del Museo con la posterior realización de talleres didácticos que se adaptan a los distintos niveles educativos (desde Infantil a Bachillerato). Los grupos no exceden de 30 escolares. El profesorado tiene a su disposición en la página web del Museo carpetas didácticas, para utilizarlas durante la visita.

Los alumnos tienen la posibilidad de manipular distintas reproducciones de piezas arqueológicas (herramientas de la prehistoria, casco griego de cartulina, lucernas romanas, etc…).

“Nuestro mejor recurso didáctico son sin duda los talleres, que se realizan como complemento a las visitas en las salas del Museo. Están siempre relacionados con el periodo histórico visionado y presentan mayor o menor grado de dificultad, según los distintos niveles educativos. Es la parte más agradable y creativa de la visita, desarrollándose en un espacio acondicionado para este propósito. Son muy demandados y los realizan la mayoría de los grupos que nos visitan”, cuenta Mª Ángeles Comesaña Caballero, pedagoga responsable del programa.

Excepto en los talleres teatralizados (Vida Cotidiana Romana y Torneo Medieval) cada escolar trabaja una pieza de forma individual, que se lleva de recuerdo al finalizar la visita.

El programa cuenta con una gran aceptación y es conocido por la inmensa mayoría de los centros educativos de Jerez y su término municipal. El pasado curso escolar 2017-2018, contó con una participación de más de 2.000 alumnos, pertenecientes a 35 centros educativos.

¿Qué aporta cada departamento del Museo a estos talleres? La implicación de todos ellos es total. Así, el departamento de Arqueología aporta la información científica que será transmitida de la forma más didáctica posible a los grupos de visitantes. Restauración es colaborador imprescindible en la elaboración y puesta en marcha de los talleres. El personal auxiliar es el encargado de preparar materiales como teselas, planchas de escayola, etc., y de ayudar en el desarrollo de los mismos. “El Museo realiza un gran esfuerzo tanto de materiales como de personal para atender el programa, pero obtiene una gran recompensa: la difusión de sus contenidos culturales. Llega de una forma pedagógica y lúdica a un público infantil que queda sorprendido e intrigado por el mundo que se abre ante él. Son los futuros visitantes y protectores del patrimonio, necesarios para su supervivencia”, añade Comesaña.

¿Qué talleres se pueden hacer? En Prehistoria se desarrolla el de Ídolo oculado. Este taller lo realizan los grupos de Educación Infantil. Se trata de realizar un cilindro con plastilina y grabarle con un punzón el pelo, las cejas, los ojos, las marcas en la cara, etc., según han visto en los ídolos de la Edad del Cobre en las salas del museo. Cerámica. Consiste en la realización de un cuenco, vasija, etc., similar a las piezas visualizadas durante la visita a las salas de Prehistoria del Museo. La técnica empleada es la de tiras de barro enrolladas en espiral, que se van alisando hasta conseguir la forma deseada. Mediante decoración impresa o incisa se decoran las piezas, imitando lo visto en las vitrinas del museo. Grabado rupestre. Sobre una placa de escayola previamente coloreada, imitando la pared de una cueva, los alumnos dibujan las imágenes de ciervos, caballos, bueyes, etc., encontrados en cuevas rupestres, a imitación del ciervo grabado en la Cueva de las Motillas, que habrán observado en la sala de Paleolítico. A continuación realizan el grabado con un punzón. Pintura Rupestre. Se comienza viendo una proyección de pinturas rupestres de Jerez y la provincia de Cádiz. Después fabrican la pintura, mezclando pigmento natural con grasa. Finalmente dibujan, pintando con los dedos, algunos de los motivos visionados. Además del dibujo individual, realizan un mural entre todos, que después se llevan para su aula.

PROTOHISTORIA

Espada de la Protohistoria. Recreación en cartulina de una espada del Bronce Final (espada “lengua de carpa”), que es contemplada por los escolares en su visita a la sala de Protohistoria. Casco griego. Sobre una plantilla de cartulina los alumnos recortan, pegan, y van dando forma a una recreación del casco griego corintio, incluida la pieza de adorno que lleva encima, denominada cimera.

MUNDO ROMANO

Mosaico. Se realiza de forma individual sobre una plancha de escayola, con teselas de colores, que les son proporcionadas en el taller. Vida Cotidiana Romana. Este taller trata de recrear tres escenas de la vida romana, todos los participantes van disfrazados de época romana. ‘Marco Tulio Nasica va a la escuela’: el aprendizaje en el mundo romano. Los niños además escribirán en tablillas de cera. ‘Se nos casan los Cayos’: dos niños se visten de novia y novio. Se comparan las bodas actuales con las romanas. ‘Valeria, Valeria, Valeria’: recreación del ritual funerario romano.

MEDIEVAL ISLÁMICO

En barro y yeso. La decoración islámica. Durante la visita a las salas de Medieval Islámico los alumnos van visionando distintos ejemplos de cerámica “verde y manganeso”, en diferentes piezas (ataifor, copa…). También observarán distintos ejemplos de yeserías islámicas. En el taller se les facilitan unos platos de escayola, así como plantillas con motivos figurativos, epigráficos, vegetales o geométricos. En los platos realizarán uno de estos motivos a su elección. Además realizarán un pequeño panel de yesería

MEDIEVAL CRISTIANO

Heráldica. Entre los escudos que figuran en la colección del museo están el escudo de la ciudad de Jerez y el escudo de Felipe II. Tomando estos dos modelos se realizará una versión para Primaria (escudo de Jerez) y otra para Secundaria (escudo de Felipe II). Torneo Medieval. El taller tiene dos apartados: en el primero un narrador/a va describiendo las acciones necesarias para realizar el rito de nombrar caballero a la vez que varios alumnos las van realizando. En el segundo se realiza un torneo medieval, en el que participan, adecuadamente caracterizados, tanto el recién nombrado caballero como sus compañeros, que deseen participar en el torneo.