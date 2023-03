Nace la Asociación Cívica de Xerez de la Frontera

Un grupo de ciudadanos ha formado la Asociación Cívica de Xerez de la Frontera, que se crea para "tratar de encauzar las inquietudes del vecindario del centro de nuestra ciudad" y que tiene como presidente a Domingo Díaz Barberá.

Explica la asociación que "quienes vivimos en el centro padecemos una problemática específica, en nuestro día a día, en aspectos muy concretos: inseguridad (atracos, robos en comercios, ocupación, etc.), suciedad de la vía pública (fincas abandonadas idóneas para nidos de roedores, excrementos de perros por doquier, restos de botellones, etc.), ausencia de bolsas de aparcamientos (para los habitantes del centro así como para los familiares y amigos de los mismos y demás visitantes), escasez de zonas recreativas y parques y jardines (estando los pocos que hay con deficiente mantenimiento y nula seguridad), etc.".

Así, "todos estos problemas, más otros, tienen una clara consecuencia: vivir en el centro es una pesadilla, lo que conlleva que el centro se vaya paulatinamente despoblando".

Por ello, "pensamos que el centro de Jerez tiene que ser 'revitalizado' con un Plan General Integral que adapte su espacio habitacional al siglo XXI y, no objeto de un improvisado parcheamiento que acalle las quejas que vayan surgiendo".

"Sin entrar en atribuir la culpabilidad por el progresivo abandono que viene sufriendo, durante décadas, el centro de Jerez", desde la Asociación Cívica "pretendemos encauzar las propuestas tanto del vecindario del centro como de quien quiera sumarse a ello, a la vez que hacernos eco de los problemas concretos que vayan surgiendo, con el fin de hacerlos llegar a la Administración Pública; siendo ésta la que tiene los instrumentos necesarios para solventar la problemática de la ciudadanía, siendo ella su principal obligación".

Entienden los asociados que "nuestros gobernantes deben llevar a cabo las actuaciones necesarias para hacer atractivo el vivir y el visitar el centro como espacio monumental que atesora la historia y el arte del Jerez más vetusto y costumbrista".

De esta forma y "a efectos de concienciar a la ciudadanía, dentro de nuestras posibilidades, pretendemos desarrollar las siguientes actividades: mesas redondas, visitas guiadas a monumentos, conferencias, zambomba popular, etc. La grandiosidad de nuestro Jerez está muy mermada con su “corazón” dañado yabandonado, pero pensamos que el centro de Jerez tiene solución".

Puertas abiertas a la ciudadanía

La Asociación Cívica de Xerez de la Frontera abre las puertas a la ciudadanía: "Te necesitamos a ti. Si te animas, puedes asociarte –sin coste alguno- rellenando y firmando la hoja de inscripción adjunta y remitiéndola junto con la copia de tu DNI a la dirección: asociacioncivicaxerez@gmail.com".

Los responsables anuncian que "próximamente presentaremos públicamente nuestra asociación a los medios de comunicación, a las fuerzas políticas, a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la ciudadanía en general".