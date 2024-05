Nace en Jerez 'La Escena', contra el peligro de extinción de festivales underground

Un grupo de jerezanos con amplia experiencia en el sector cultural, especialmente en la música, caras conocidas del rock y sus variables, han fundado la asociación cultural 'La Escena', que nace para apoyar la música underground y de autores.

"Estamos viendo que los festivales son cada vez más comerciales y dan menos oportunidades a bandas pequeñas. Parece que todo se mueve ya por agencias de representación y promotoras", apunta Miguel González, uno de los fundadores junto a los músicos Javier y Álvaro Lacave y Chema Mora.

"Llevamos años -añade- montando conciertos, siempre sin ayuda de nada, y con la asociación queremos poder presentarnos y pedir un cable para cualificar lo que programemos. El año pasado creamos 'Palante Fest' y llevamos ya un par de años pinchando sonidos desde los 50 a los 70 por espacios de la ciudad".

González recuerda que hace un par de décadas, "también tuvimos una racha fuerte de promoción de la escena local trayendo bandas de fuera. Luego se apagó un poco y ahora queremos volver a darle un empujón aprovechando que la ciudad está en auge creativo. No queremos cerrarnos a un estilo solo, pero sí centrarnos en lo que no tiene espacio habitualmente en las programaciones, ya que hay muchos festivales pero todos muy parecidos entre sí. Pero lo que no hay, o hay poco, son los festivales underground, emergentes. Están en peligro de extinción. Queremos dar visibilidad y darle aún más vida a nuestra zona, que cuenta con muchos artistas y gente con ganas de más música".

A la vista tienen la reedición del 'Palante Fest', para el mes de diciembre, así como la pinchada de discos de vinilo en locales de la ciudad.