Necesitamos más cultura empresarial en nuestro sistema educativo

¿Qué es AJE? ¿Cuáles son sus funciones y cometidos principales?AJE son las siglas de Asociación de Jóvenes Empresarios. Somos una patronal que fomentamos el talento de los jóvenes empresarios en la provincia de Cádiz. Desde AJE nuestro cometido es defender los intereses de nuestros asociados, proporcionando medios técnicos, humanos, logísticos para potenciar la cultura emprendedora y su innovación. Aprovechar esta entrevista para comunicar que AJE Cádiz cumple 20 años y por ese motivo en octubre empezaremos un año lleno de jornadas, galas y eventos muy especiales para los jóvenes empresarios de la provincia.

¿El emprendimiento, a día de hoy, es una opción o una necesidad?Ser empresario a día de hoy es una necesidad, se necesitan jóvenes empresarios con sueños, que puedan cambiar el mundo, y no hay nada mejor que vivir de lo que te gusta. Estamos en una de las provincias top con más desempleo en España, necesitamos más cultura empresarial incluida en nuestro sistema educativo, que el mundo sepa que ser joven y empresario es bueno.

¿El emprendimiento no conlleva en la actualidad una burocracia demasiado engorrosa a veces para poner en marcha nuevos proyectos?La verdad que hoy en día comenzar un proyecto es complicado y necesitamos más ayudas de las instituciones públicas. Cuando hablamos de ayudas no queremos decir subvenciones, queremos que los bancos crean en nuestros proyectos y nos den una financiación con un tipo de interés bajo. Necesitamos que abrir un negocio sea una labor rápida y no de impedimentos de las instituciones, demorándose licencias de apertura a más de un año. Mejores condiciones para los autónomos, se han hecho mejoras con la nueva ley, pero todavía le falta mucho. No puede ser que se haga una tarifa plana de autónomos para la creación de empleo y cuando tienes que contratar trabajadores te penalizan quitando la tarifa plana. Las instituciones públicas tienen que tener claro que el empleo lo crean las empresas y necesitamos ayuda para fomentarlo.

¿Cuáles son los sectores o las actividades empresariales que deberían elegir los jóvenes a la hora de iniciar su trayectoria de empresarios emprendedores? Todos los sectores son buenos pero es cierto que ahora mismo está muy demandado todo lo que tiene que ver con la tecnología, la venta por internet, logísticas, importación exportación, ingenierías. La provincia de Cádiz es rica en muchos sectores, por ejemplo el año pasado fuimos líderes en Andalucía en exportación agroalimentaria. Sector naval, aeroespacial, turismo, hostelería, todos estos sectores son buenos y con auge exponencial en toda la provincia.

Mucho se habla por activa y por pasiva de la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. ¿Qué opina usted a este respecto? La inteligencia artificial es un futuro real. Yo tengo un negocio de venta por internet. El otro día me activaron una aplicación de inteligencia artificial para mi página web, y es impresionante lo que puede hacer: lo primero que hizo fue analizar a todos mis clientes por las preferencias que tiene. Por ejemplo un cliente compra productos en color negro y ofertas. La aplicación de inteligencia artificial cuando detecta a mi cliente automáticamente le enseña todos los productos negros en oferta que tenemos en la web para tener una mayor conversión en ventas. Para febrero del año que viene los jóvenes empresarios tenemos una misión comercial a Silicon Valley donde también veremos cómo aplicar la inteligencia artificial en cada uno de los distintos sectores empresariales.Muchas gracias por este espacio a Diario de Jerez, estamos muy agradecidos por darnos un hueco a los jóvenes empresarios y animar a los que quieren emprender, es el momento y siempre estará AJE para ayudarlos.