¿Necesitas cambiar de suelo? Conoce el Suelo Vinílico

Cuando nos planteamos cambiar el suelo de nuestra casa o local comercial son muchas las opciones de las que disponemos para sustituir el que tenemos puesto, pero lo cierto es que en los últimos meses hay un tipo en concreto que está en pleno auge y que cada vez más personas deciden adquirir para ponerlo. Se trata de los suelos vinílicos, y es que una vez sepas todas las ventajas y facilidades que ofrecen no querrás otro para tu hogar o lugar de trabajo, y es precisamente esto lo que hace que esté en boca de todo el mundo.

¿Por qué deberíamos poner un suelo vinílico en nuestro hogar u oficina?

Podríamos resumir que su éxito se debe principalmente a que tiene un precio muy asequible, sobre todo si sabes dónde comprar suelo vinílico, es muy resistente a la humedad y, sobre todo, es que es muy fácil de colocar y de mantener a lo largo del tiempo. Estos son los elementos clave que hacen que el suelo vinílico sea uno de los grandes elegidos para todo tipo de hogares, además de porque existen para todos los gustos y para todos los estilos. Son muy estéticos e imitan perfectamente cualquier material, con la salvedad de que son más económicos que poner madera o mármol, por ejemplo. En cuanto a cómo podemos comprarlo, podemos encontrarlo tanto en rollos como en baldosas cuadradas o rectangulares y con diferentes grosores, esto va a ir en función de la superficie donde vayan a ir colocados, así puede adaptarse mucho mejor a todas las necesidades reales de la estancia en cuestión, y que quede con un acabado perfecto e impecable.

Su mayor atractivo es la facilidad a la hora de su instalación

Como hemos adelantado, una de las principales ventajas que ofrece es su gran versatilidad y facilidad a la hora de ponerlo, y es que podemos colocar el suelo vinílico encima del suelo que ya tenemos en casa o en la oficina, es decir, que no es necesario realizar ningún tipo de obra para quitar el suelo anterior. Lo que nos va a suponer una gran ventaja, pero sobre todo comodidad, y ahorro de tiempo y dinero por supuesto. No tendremos que preocuparnos, ya que el suelo va sobre el actual y añade muy poco espesor por lo que tampoco tendremos que preocuparnos porque las puertas vayan a rozar, ya que irá perfectamente nivelado; aunque sí que es necesario que el suelo esté nivelado, porque sino no será posible instalar el suelo vinilico. Por lo tanto podemos decir que cualquier persona con conocimientos básicos y con mucha paciencia es capaz de poder realizar esta instalación, por lo que no vamos a necesitar contratar a un profesional que lo haga por nosotros, así pues vamos a conseguir un doble ahorro.

Son resistentes al calor y a la humedad, lo cual lo hacen ideales

Por supuesto, este tipo de suelo comparado con uno de cerámica, madera o piedra es mucho más cálido y confortable, además de que al tener un soporte amortiguado hace que tenga un plus de confort también. Debemos añadir que son aislantes térmicos y acústicos, así consiguen que el espacio en el que están sea un entorno silencioso y agradable a nivel térmico, de hecho podemos encontrar modelos que son totalmente compatibles con el suelo radiante, ya que tampoco sufren por la temperatura.

¿Eres de los que siempre ha querido tener un suelo de piedra o madera en la cocina? Gracias al suelo vinílico que podemos encontrar en Clickparquet.es vamos a poder tenerlo, pero sin la tediosa labor de su mantenimiento, y es que los suelos de madera o piedra son muy hermosos, pero son difíciles de mantener en lugares como una cocina donde es habitual que estén expuestos a manchas, golpes y rozaduras, por lo que el suelo vinílico es una gran oportunidad de darle a nuestra cocina ese aspecto que siempre hemos querido, porque además de los excelentes acabados sofisticados, también son resistentes al agua y la humedad, así como al paso del tiempo y agentes externos.

Un suelo ideal para todo tipo de estancias, incluso la de los niños

Además de todo lo anterior, el suelo vinílico es ideal también para dormitorios de niños y juveniles, ya que son realmente fáciles de limpiar y al ser resistentes a la humedad hacen que no pueda haber hongos y ácaros, por lo que son realmente seguros e higiénicos. De hecho, los podemos encontrar incluso con una capa extra para amortiguar golpes y caídas, por lo que así podemos estar más tranquilos con la seguridad de los pequeños de la casa.

Asimismo debemos tener claro que es un suelo ideal para todo tipo de estancias y habitaciones, por lo que si te gusta tener un cuarto de baño con un aspecto increíble y con otro tipo de suelo esto no sería posible, es hora de instalar el suelo vinílico, porque además es totalmente antideslizante, por lo que es ideal para el aseo, y así darle un aspecto único y personal también.

Un suelo para cualquier lugar y para todo tipo de familias

En definitiva, es un tipo de suelo ideal para cualquier hogar y para todas las familias, porque como vemos son capaces de adaptarse a cualquier tipo de injerencias, lo que los hace ideales tanto en hogares con niños como sin ellos. Esto también es debido a su fácil mantenimiento y su gran resistencia para recibir suciedad, golpes, arañazos, roces, vertidos… Su limpieza es tan sencilla como utilizar un trapo húmedo, incluso ya es posible encontrar un sinfín de productos específicos para los pavimentos vinílicos, por lo que así vamos a conseguir tener siempre como nuevo nuestro suelo durante muchos años, de hecho estamos seguros de que os cansareis antes del diseño de que el suelo se deteriore. No lo dudes más, y si quieres cambiar el suelo y darle un nuevo toque en general esta es la mejor opción en cuanto a precio y calidad, y sobre todo acabados finales.