Nela García deja la presidencia de Acoje para unirse a la lista del PP para las elecciones municipales

Nela García deja la presidencia de Acoje para formar parte del equipo de la popular María José García-Pelayo para las municipales. Este 28 de marzo ha sido muy especial para la empresaria, quien no ha querido hacer público su nuevo reto hasta celebrar una asamblea de la asociación de comerciantes del centro.

"En la vida te van saliendo oportunidades, y al igual que en la empresa cada día tomamos decisiones, en la vida personal asumimos nuevos retos. Hay que ser valiente, luchar por lo que crees, llevar tus valores a la gestión de cualquier ámbito en el que estés y he decidido dejar todos los cargos que tengo en las distintas asociaciones en las que estoy vinculada para ir como independiente en la lista electoral para las municipales de Jerez con María José García-Pelayo", declara García.

De esta forma, la empresa deja de ser presidenta de Acoje, vocal en la Cámara de Comercio, vocal en la Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz y tesorera en la Asociación de los Reyes Magos: "Me quiero desvincular para que mantengan su línea independiente de gestión".

"Doy un paso al lado para asumir un proyecto muy bonito y muy ilusionante porque supone trabajar por la ciudad, y trabajar desde otro ámbito por todo lo que llevamos luchando tanto tiempo", subraya García, que se une al equipo popular como Francisco José Zurita Martín, actual hermano mayor de la hermandad del Desconsuelo (Judíos de San Mateo), cuyo anuncio ha sido también este martes.

Atrás deja 9 años de gestión al frente de Acoje. "Esta decisión no es de un día para otro, está muy meditada. Hay mucho de nostalgia y cariño por lo que dejo, aunque Carrusel Juguetes sigue adelante y Nela García sigue asociada a las instituciones, pero de otra manera", declara.

A falta de definirlo mejor, el ámbito por el que trabajará Nela García no sólo abarca el comercio, sino también entrará el emprendimiento, la formación... "Toda la pasión y el esfuerzo diario que hago ahora será volcarlo para la ciudad. Por supuesto dependemos de la voluntad de los jerezanos el próximo 28 de mayo, pero sí es verdad que el equipo que hemos formado, y en el que me he integrado, es el mejor equipo y más preparado que puede tener la gestión de esta ciudad. Con esa ilusión lo afronto", remarca la empresaria.