Nela García; "La gente regala muchas más cosas además de juguetes"

Nela García, presidenta de la asociación de comerciantes, hosteleros y empresas de servicios Acoje, considera que la Junta de Andalucía “está olvidando que los centros de las ciudades deben ser entendidos como la suma de multitud de servicios y comercios”, en relación al incremento de horario de atención a clientes en bares (para recoger pedidos) y a las jugueterías.

Se da la circunstancia de que Nela García es también propietaria de una juguetería (‘Carrusel’). No considera lógica que en una calle pueda darse la circunstancia de que “todos los comercios estén cerrados y sólo la juguetería abierta”. La propietaria de ‘Carrusel’ tiene claro que abrirá su comercio en el horario añadido “si bien estaremos con la puerta de cristal cerrada” como medida de precaución ante eventuales problemas de seguridad.

Nela García recuerda que la sinergia del centro lleva ingresos a muchos hogares

La interacción entre los comercios, que el hecho de ir a un comercio lleve clientes a otros mostradores, “es esencial para el centro. Esa sinergia alcanza a multitud de pequeñas empresas, tales como los taxistas o los bares, entre muchos otros”.

“Por un lado las medidas están bien, pero por otro tan sólo llegan a un regular”, señala Nela García quien dice no comprender “por qué se nos permite la ampliación de horario a las jugueterías y por el contrario no se permite a otros comercios, cuando todos sabemos que no sólo se regalan juguetes en las fechas navideñas, también prendas de vestir, perfumes, artículos deportivos y un sinfín más. La ampliación de apertura hasta las 20.00 horas debería de haber sido para todos por igual como mínimo”. En la actualidad en el centro de Jerez hay cinco negocios abiertos con la licencia de juguetería, tres de ellas en el entorno de la calle Algarve.