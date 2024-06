La escritora Nesa Lubart entrega en Jerez los premios de su I Concurso Literario

La escritora jerezana Nesa Lubart visitó días atrás el colegio San Juan de Dios de Jerez para hacer entrega del premio al ganador del I Concurso Literario que lleva su nombre.

El pasado 23 de abril, con motivo del día del libro, la autora visitó el colegio por primera vez para presentar su cuento 'Vuela alto'. Durante la charla con los alumnos, Nesa quedó impresionada por el entusiasmo y la creatividad de los niños y se le ocurrió una brillante idea. La autora de las novelas 'Yo a ti más', 'Arráncame las ganas' y 'El mundo de Pirulo', propuso organizar un concurso literario para los niños de 5º y 6º del colegio con el propósito de fomentar la escritura y la lectura entre los más pequeños. Dicho concurso consistía en escribir un cuento corto de temática libre.

"Me encantó ver la imaginación y la curiosidad de estos niños mientras hablábamos sobre mi cuento y el proceso de publicación de mis novelas. Creo que es fundamental incentivar en ellos el amor por la lectura y la escritura. Estoy convencida que este concurso será una excelente oportunidad para ello", expresó la escritora.

Las obras se presentaron ante un jurado internacional. Escritoras como Adriana Freixa desde EEUU, Tamara Díaz desde Alemania, Aitana Sánchez Gijón desde Alicante y Anna Bissette desde Estepona, fueron las encargadas de leer a los jóvenes escritores y puntuar sus obras.

La votación estuvo muy reñida. Los temas elegidos por los niños a la hora de escribir fueron especialmente increíbles. Un total de doce alumnos participaron en el concurso y escribieron sobre bullying, fantasía, la cultura gitana, etc.

Se premió a los tres cuentos más votados por el jurado, resultando ganadores los alumnos Yeray Blanco Garrido de 6º de primaria, como 1º ganador; Fernando Julián Núñez Vargas de 6º de primaria, como 2º ganador; y Mandiara Diop Ruíz Berdejo de 5º de primaria, como 3º ganadora.

El concurso literario promete ser una experiencia enriquecedora y estimulante para los niños que sin duda dejará una huella positiva en su desarrollo educativo. Nesa Lubart demostró una vez más su compromiso con la literatura infantil y su deseo de inspirar a las futuras generaciones de escritores entre los más pequeños.

"Quiero aprovechar para agradecer al colegio San Juan de Dios la oportunidad que me han dado para llevar a cabo este concurso. Sin su ayuda y su confianza no habría sido posible. Para mí, ha resultado ser una experiencia tan bonita que sin duda repetiré todas las veces que me lo permitan. Me gustaría seguir desarrollando la idea del concurso para poder aumentar el número de participantes abarcando más colegios de la ciudad de Jerez. Haré todo lo que esté en mi mano para convertir la lectura en la fábrica de la imaginación de los más pequeños", concluye la escritora entusiasmada.