Nueva bronca entre el PP y el Gobierno local, ahora por el dinero de la Patrica

Nuevo encontronazo entre el PP y el Gobierno local, esta vez por la deuda de la Junta con el Ayuntamiento de Jerez como consecuencia de la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma). El Gobierno local reclama 20 millones a la Junta y el PP reacciona señalando que “a buenas horas viene el PSOE de Mamen Sánchez a exigir a la Junta de Andalucía el pago de la deuda pendiente en concepto de Patrica. De hecho, Mamen Sánchez se retrata al exigir ahora al Gobierno de Juanma Moreno el pago de la deuda que dejaron Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves”.

Los populares dicen que “desde el PP se lleva años reclamando a la Junta que pague la deuda que dejaron los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, que fueron los que peor trataron a Jerez de toda la historia. El Gobierno del cambio de Juanma Moreno se encontró al llegar con una deuda de más de 780 millones de euros en concepto de Patrica con los ayuntamientos andaluces”.

“¿Ahora se acuerda el PSOE de Mamen Sánchez que la Junta, desde la época del PSOE, le debe a Jerez 20 millones de euros en concepto de Patrica? Pues qué buena aportación a los jerezanos podría haber hecho, y no hizo, el PSOE de Mamen Sánchez si todo lo que ahora exige con tanta vehemencia al Gobierno de Juanma Moreno lo hubiera exigido a su PSOE y ahora no habría, por ejemplo, esa deuda”, según señala la concejal popular Rosario Marín.

“A buen seguro -añaden desde el PP-, si el PSOE no se hubiera gastado el dinero de la Junta en EREs fraudulentos, en enchufes de socialistas, en una gigantesca administración paralela, o en cosas poco éticas, igual la Junta no tendría la deuda que tiene ahora con el Ayuntamiento de Jerez”.

Rosario Marín concluye el comunicado señalando que “con Gobierno del PP en la Junta no sólo se ha conseguido que las ELAs reciban directamente ese dinero, sino que la Junta ha aumentado en 200.000 euros la cantidad que aporta a Jerez por la Patrica”.

Réplica del Gobierno Local

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha acusado al Partido Popular de “traicionar a los jerezanos y a las jerezanas para defender a una Junta de Andalucía que continuamente está bloqueando y dando la espalda a la ciudad, como demuestra el desprecio de su presidente Moreno Bonilla hacia Jerez, que se niega a recibir a la alcaldesa, Mamen Sánchez, para no conocer los proyectos que demanda la ciudadanía”.

En respuesta al último comunicado del partido de la oposición, relacionado con los 20 millones que la Junta adeuda a Jerez de los fondos de la Patrica, “y que venimos exigiendo”, Díaz ha señalado que desde el Gobierno “no damos crédito a sus últimas manifestaciones; ¿en serio nos tenemos que conformar con 200.000 euros -cantidad que citan los populares en su nota-, cuando nos deben 20 millones de euros? Se les han olvidado dos ceros, pero no vamos a permitir que nos sigan aislando de posibles inversiones, por lo que vamos a continuar reivindicando el pago de lo que nos corresponde, 20 millones de euros, que son 20 millones de razones por las que el presidente andaluz no viene a Jerez a dar la cara. Nosotros exigimos a Moreno Bonilla y al Gobierno de Pedro Sánchez que, sí ha concedido medidas financieras para Jerez”.

Nuevamente, Díaz ha instado “al PP y al señor Saldaña a reclamar a la Junta el pago de esa deuda, como ya hicieron con el anterior gobierno de la Junta; cualquier acción que no pase por ahí nos parece una traición en toda regla a la ciudad. Parece ser que ese famoso eslogan ‘Juanma lo haría’ no va con Jerez: no va con el centro de Salud de la zona norte, no va con la Ciudad de la Justicia o la Ciudad del Motor, y por supuesto, no va con esos 20 millones que seguimos esperando para invertirlos en proyectos de futuro para la ciudad”.

Por otro lado, y en relación a otros contenidos del comunicado del PP, Díaz ha indicado que “si hay una formación con un largo e interminable historial de corrupción ese es el Partido Popular, con casos tan conocidos como Púnica, Barcenas, Gürtel, Kitchen, el de Rato y sus negocios, la Caja ‘B’, Taula, Ciudad de la Justicia, Lezo, o Villajero, por citar algunos de los más ‘populares”.