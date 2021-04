Nueva concentración de la Marea de Pensionistas de Jerez

La Marea de Pensionistas de Jerez apoya la III Jornada de Movilización Estatal Pensionista convocada para mañana sábado y que se llevará a cabo en todo el territorio del estado español, concentrándose a las once de la mañana frente a la puerta del Ayuntamiento. El motivo no es otro que "el de manifestar nuestro rechazo frontal a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ponen en grave riesgo la continuidad de nuestro sistema público de pensiones, como indicamos en el manifiesto que se leerá en todas las plazas de nuestras ciudades".

Desde el grupo jerezano precisan que "aunque la presencia física de nuestro colectivo será testimonial por imperativos de la crisis sanitaria que atravesamos, algunos miembros de nuestro colectivo acudirán como venimos haciendo todos los lunes desde hace más de tres años a las puertas del Ayuntamiento de nuestra ciudad a las 11:00 horas, con las medidas higiénico sanitarias recomendadas por las autoridades".

La protesta de la Marea de Pensionistas de toda España en general y de Jerez en particular alude a "la desigualdad de género entre las personas pensionistas; las medidas encaminadas a la privatización del sistema público de nuestras pensiones; la no derogación de las reformas laborales (PP y PSOE) de los años 2011 y 2013; el saqueo de los fondos de la Seguridad Social que el Tribunal de Cuentas eleva a 100.000 millones de euros; la no eliminación de los coeficientes que reducen la pensión a personas que han cotizado mas de 40 años", entre otras.

Todo esto "nos lleva a los pensionistas de toda España a salir de nuevo a la calle. La influencia y poder del capital para domesticar al gobierno va a tener otra respuesta más, en Jerez y en el resto del país. Personas que deberían estar disfrutando del esfuerzo de toda una vida se ven obligadas a seguir defendiendo sus pensiones y las de sus hijos" y por ello, "pedimos a la ciudadanía que se una a mostrar su rechazo: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".