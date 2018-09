Nueva entrega de Salas sobre la vida de Jesús

José Antonio Salas presenta mañana a las 20 horas, el patio de armas del Alcázar, la tercera edición de su libro 'Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?'. Un manual en el que, según el autor, se recopilan de manera cronológica todos los manuscritos existentes sobre la historicidad de Jesucristo. "Tan sólo he obviado a los gnósticos. Si soy cristiano por tradición y por la educación recibida, ahora me siento aún más pero por convicción".

Salas afirma que "he tenido acceso a los archivos secretos del Vaticano y he contado con fuentes que no puedo desvelar". En cualquiera de los casos, el autor jerezano manifiesta "haber cumplido con el mandato de Constantino 'El Grande', que hizo el encargó de aglutinar los manuscritos a Eusebio de Cesarea". En esta ocasión, José Antonio ha podido ampliar los resultados de sus "investigaciones".

Además comenta que "también he ido a las fuentes directas viajando hasta norte del Egipto, Jerusalén o Mesopotania".

Asimismo, la nueva entrega lleva la garantía del autor al afirmar que "todas las fuentes están reseñadas a pie de página y la autenticidad es total. Otra cosa distinta es veracidad de lo que se cuenta en estos manuscritos". Salas parte en su libro con el nacimiento, la infancia de Jesús, la vida de los Reyes Magos o las de Dimas y Gestas. Así hasta llegar a la Resurrección y finalizando la obra con la muerte de la Virgen o Asunción de la misma.

El libro será presentado por el cofrade Felipe Floriano Nevado. El autor aprovecha para agradecer a sus estrechos colabores como Manuel Pareja, Mónica Pérez, José Ignacio Mateos y Juan Pedro Rosado. "Sin esa ayuda esta entrega hubiera sido mucho más complicada", concluye.