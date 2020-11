Rubén Pérez, delegado de Movilidad, ha explicado que el Ayuntamiento de Jerez no ha solicitado a la empresa concesionaria del servicio ORA el adelanto del final del horario de este servicio hasta las seis de la tarde, siguiendo las directrices expuestas en el documento aclaratorio publicado por la Junta de Andalucía sobre las excepciones al cierre adelantado a las 18:00 horas vigente en Andalucía. De esta forma, seguirá habiendo ORA hasta las 20:00 horas los días laborales.

El documento, actualizado a fecha de 24 de noviembre, incluye un listado de establecimientos o actividades que no cierran al público a las 18:00 horas, aclarando que determinados "establecimientos y actividades que no aparecen en este listado (como es el caso del servicio ORA) pueden continuar su actividad después de las 18:00 horas siempre que sea a puerta cerrada sin acceso al público".

Igualmente, se aclara que "cualquier actividad laboral puede realizarse en su horario habitual, incluido el horario nocturno, siempre y cuando no implique atención presencial de público, salvo atención de urgencias no demorables (por ejemplo: fontanería o cerrajero)". Así, Rubén Pérez explica que "siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía no se puede obligar a la empresa a efectuar ningún tipo de modificación de horarios", y el responsable de Movilidad recuerda que "en esta misma situación se encuentran otros ayuntamientos como el de Algeciras o el de Cádiz".

Por otro lado, el delegado ha subrayado que "el Ayuntamiento no tiene ningún afán recaudatorio con la gestión del ORA, ya que no recibe desde nuestra llegada al gobierno municipal ningún tipo de ingreso por esta vía".