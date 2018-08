El Obispado pide más consenso para una carrera oficial por la Porvera

En cualquiera de los casos, y por lo que trasciende en este comunicado, el consejo que preside Dionisio Díaz no parece arrojar la toalla de Porvera. Al parecer, el trabajo a partir de ahora no será buscar alternativas más atractivas y que no alarguen los itinerarios. Ahora, el consejo parece tener la vista puesta en cómo buscar argumentos de peso que puedan convencer a las veinticinco hermandades que votaron en contra de la propuesta de Porvera. Un frente que forman una mayoría clara y a las que se les propuso dividir el voto para que ganara la calle Porvera.

Desestimada la impugnación del pleno de Porvera

La delegación diocesana de Hermandades y Cofradías ha decidido resolver negativamente la impugnación del pleno de la Porvera presentada por la hermandad Sacramental de Santiago y otras siete hermandades de penitencia. Según esta resolución firmada por el delegado diocesano, Joaquín Perea, el escrito de impugnación "afirma que hay un efecto de forma en la convocatoria del pleno, sin embargo, de ser así, según el canon 10 del vigente Código de Derecho Canónico, este defecto no haría nulo el acuerdo, lo haría ilícito". Además, habría que indicar que esta resolución alude en su punto segundo al expediente sancionador que el consejo decidió levantar al hermano mayor de la Sacramental de Santiago, Andrés Cañadas Salguero, por determinados artículos escritos en un medio de comunicación. En este sentido, la delegación desestima la apertura del citado expediente al "no estar incluido en el orden del día. Habría que decir que este modo de abrir expediente sancionador no se considera adecuado, que en estos casos h abría que haber comunicado con anterioridad a los hermanos mayores el asunto en cuestión para que, con tiempo suficiente, puedan considerar si procede o no". Por último, también habría que reseñar que queda invalidado el escrito de impugnación en su punto cuarto al dirimir que "el escrito considera que según el canon 119 habría que haber exigido la mayoría absoluta de los presentes para la validez del acuerdo, sin embargo habría que tener en cuenta que este mismo canon afirma que mientras el derecho o los estatutos no disponga otra cosa, en este caso los estatutos de la Unión de Hermandades disponen otra cosa".