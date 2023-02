Objetivo: recuperar saetas antiguas

El investigador Alfonso Martín-Bejarano y los cantaores Pedro Garrido ‘Niño de la Fragua’ y Manuel de la Fragua trabajan desde hace unos meses en un proyecto ambicioso relacionado con la saeta por seguiriyas jerezana.

Este ingeniero de profesión y un enamorado de la Semana Santa de Jerez publicó a finales del pasado año su segundo libro, ‘La Semana Santa de Jerez a través de la prensa’, un trabajo que le sirvió para encontrar “numerosas letras de saetas en la prensa de la época”, saetas aparecidas entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La corriente en defensa del folclore surgida a partir de 1870 con Luis Montoto y Antonio Machado Álvarez ‘Demófilo’ suscitó un interés flagrante en recuperar lo popular, de ahí que, tal y como reconoce Martín-Bejarano, “en la prensa de la época se encuentran numerosas letras populares, entre ellas muchas saetas que ambos fueron recopilando”.

Partiendo de esta base, el investigador jerezano, con el respaldo artístico de Pedro Garrido ‘Niño de la Fragua’ y su hermano Manuel de la Fragua, han puesto en marcha un proyecto muy interesante en relación a ello. El objetivo no es otro que rescatar del olvido las citadas letras antiguas y acercarlas a las nuevas generaciones cantaoras, de tal forma que se pueda ‘refrescar’ todo ese acervo letrístico saetero, tan anclado en la tradición.

En total, se cuenta con unas cincuenta letras, si bien el proyecto englobará únicamente a unas 25 de ellas.

Para esta misión, se ha contactado inicialmente con un total de quince saeteros y saeteras de la ciudad, entre los que destacan jóvenes promesas y artistas consagrados como Luis Moneo, María Terremoto o Jesús Méndez, por citar a algunos, con la intención de que las graben en un estudio.

No obstante, y al contrario de lo común, que suele ser grabar un CD, tanto Alfonso Martín-Bejarano como ‘Niño de la Fragua’ y Manuel de la Fragua plantean una opción distinta, que no es otra que alojarlas dentro de una plataforma a la que se pueda acceder a través de un código QR “porque hoy día la gente ya no escucha CDs, sino que lo hace todo a través de internet, de ahí la idea”.

Aún así, ambos consideran importante lanzar un mínimo de Cds “con un libreto explicativo, que ayudará un poco a entender el proyecto”.

La enmienda ya está en marcha, si bien es cierto, como suele ocurrir en estos casos, que la principal dificultad para sacar adelante la idea es el tema económico, tarea en la que actualmente se está inmerso, de ahí que desde estas líneas “hagamos un llamamiento a cualquier empresa o institución que quiera colaborar con nosotros”, apuntan.

Como ejemplo de estas letras podemos encontrar estas dos, una dedicada a Jesús Nazareno y otra a la Coronación:Ya vienen las golondrinascon su pico muy sereno,a quitarle las espinasa Jesús de Nazareno.

La Corona del Señorno es de rosas ni claveles,sino de junco merinoque le atraviesa las sienesa aquel Cordero Divino.