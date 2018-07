La Obra Social del Hospital San Juan Grande atiende ya a 1.200 familias

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha mantenido una reunión con el gerente del Hospital San Juan Grande, el doctor Diego Núñez, y la responsable de la Obra Social de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Jerez, Silvia Gutiérrez, para conocer el desarrollo de la colaboración que mantienen ambas instituciones en materia de inclusión social.

La Obra Social del Hospital San Juan Grande atiende a unas 4.306 personas en sus programas del Economato Social Hermano Adrián San Juan Grande, las ayudas económicas de primera necesidad y el proyecto de inserción laboral a través de la formación para el empleo. La alcaldesa recuerda que los beneficiarios de estos programas vienen derivados de los servicios y centros sociales de los diferentes distritos del Ayuntamiento de Jerez, una vez que se valoran las necesidades de cada familia. "Conocemos la labor de la Obra Social del Hospital San Juan Grande porque mantenemos una colaboración desde los Servicios Sociales Municipales. El Ayuntamiento agradece el trabajo que hace la Obra Social del Hospital San Juan Grande, el trabajo de sus voluntarios", señala.

Además de esta colaboración social "el gobierno municipal va a aportar con el presupuesto municipal de 2018 una ayuda a la obra social. Es básica la labor del Economato Social Hermano Adrián San Juan Grande. Es fundamental la dignificación del economato pero también consideramos importante, dentro de esta obra social, la formación laboral".

Mamen Sánchez destaca la importación de este programa de inserción laboral. "No solo hay que dar ayudas sino también se debe facilitar el acceso a un trabajo a través de algún tipo de formación. Hemos hablado con usuarios y son personas mayores cuyos hijos proceden del boom de la construcción y ahora han vuelto a casa de sus padres; es entonces cuando estas familias con sus ingresos no pueden atender las necesidades de los hijos y nietos", recalca la regidora.

La obra social atiende a 1.200 familias

Silvia Gutiérrez ha explicado los programas de la Obra Social del Hospital San Juan Grande poniendo énfasis en la necesidad de la formación laboral de las personas en peligro de exclusión social. "La Obra Social comenzó en 2011 con 126 familias y ahora mismo atendemos a unas 1.200 familias, en total son 4.306 personas que están en nuestra Obra Social. Nosotros queremos hacer hincapié y volcar nuestro esfuerzo en la formación para el empleo. No queremos cronificar estos servicios de ayuda del economato, de ayuda económica, sino que queremos que estas personas tengan una salida al mercado laboral, y no hay salida si no hay formación. Vamos a implicarnos de lleno en cursos de formación, de carpintería, de jardinería, albañilería, pintura y costura. Queremos ofrecer herramientas, capacidades para entrevistas, todo ello para su inserción laboral", subraya la responsable de la Obra Social de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

Silvia Gutiérrez y el doctor Diego Núñez piden la colaboración de la sociedad jerezana para sacar adelante sus programas. "Necesitamos tanto colaboración económica para los programas como para hacer prácticas en empresas. Dentro de esta institución la obra social y la atención sanitaria va en paralelo y con el mismo peso", recuerda el doctor. "La magnitud de la Obra Social es impresionante, por lo que hacemos un llamamiento a la sociedad de Jerez para pedir su colaboración", concluye.