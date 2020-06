Oleada de robos en tiendas del centro

"La reapertura de los comercios y empresas ha reactivado la actividad delictiva". Así lo aseguran desde la asociación de comerciantes Acoje, desde donde su presidenta, Nela García, ha denunciado una oleada de robos en comercios estos últimos días. El más reciente fue este jueves por la tarde, cuando dos personas se llevaron tres tartas de la pastelería La Rosa de Oro en la Puerta Real. Uno de los autores fue detenido al momento y el producto fue recuperado, aunque obviamente hubo que tirarlo a la basura.

Daniel Jiménez, propietario de este comercio, apunta que la denuncia "ya está puesta y además sabemos quién lo ha hecho". Se queja de que hay pedigüeños en la zona que mientras piden limosna están a la vez pendientes de qué momento es el más idóneo para robar en los comercios cercanos. Daniel demanda que ante esta situación "todos los comercios del centro debemos estar unidos para evitar nuevos casos y estar al día de lo que pasa".

A este robo hay que añadir las cinco gorras que han sido sustraídas de Xera Moda en la calle Algarve y un intento de robo en Colchonería Prieta. "Es cierto que no podemos tener un policía en cada puerta, pero hacen falta más efectivos. La comisaría del distrito centro es algo muy serio y necesario que vamos a seguir demandando para que un día sea una realidad".

Nela García hace también un llamamiento a los ciudadanos para que no compren ciertas cosas en la calle que sean "de dudosa procedencia y por dos duros. Está claro que provienen de una actividad ilícita". Anima además a los comerciantes a poner siempre una denuncia "para que no parezca que aquí no pasa nada. La Administración debe ayudar o controlar a estas personas que cometen estos hurtos porque no puede ser que siempre paguemos los mismos".

Asimismo, la Policía Local detuvo este jueves a la presunta autora de un hurto en un establecimiento del centro de la ciudad. La intervención policial tuvo lugar tras recibirse una llamada en la Jefatura alertando de que en un local de la calle Larga una mujer había hurtado varias gafas de sol, provocando daños en el mismo, y facilitando además su descripción.

La presunta autora de los hechos fue localizada en la calle Caballeros en compañía de un varón, portando en una mochila los objetos sustraídos del establecimiento, por lo que, y tras comprobarse con el propietario del mismo que los objetos estaban expuestos en su local, se procedió a la detención de la mujer y posterior traslado a la Comisaría de Policía Nacional.