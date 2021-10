“Me iba la vida con Onda Jerez por dos cosas: me apasionaba y soy muy jerezano”

Tiene dos aspectos singulares en su vida profesional y devocional, haber 'inventado' Onda Jerez TV y su veteranía como cofrade de La Yedra.

Soy cofrade de nacimiento. Me apuntaron a la hermandad el día que nací. Ese mismo día, por circunstancias, me bautizaron en la casa de socorro y me apuntó mi tío Carlos Otero a la Yedra. Mis primeros recuerdos, como mi tío vestía imágenes junto a Mariano, son de estar encima de un paso ayudándolos aunque solo fuera dándoles alfileres. A mí me encantaba; eso de estar en el paso de La Lanzada junto al caballo, los romanos de la Yedra.

¿Nunca le dio por ser vestidor?

Nunca me dio por eso pero mis recuerdos infantiles están muy unidos a esos momentos.

¿Cómo ve su hermandad con el paso de los años?

Siempre he estado vinculado a ella, por suerte, en La Yedra se le da importancia a los hermanos veteranos, segmento en el que estoy ahora. He participado en una junta de gobierno y creo que es una hermandad que tiene mucha vida fuera de la época de esplendor de la Cuaresma y la Semana Santa. Cualquier día del año hay gente en la casa de hermandad, incluso he llegado a pensar que esta gente vivían allí.

"Se ha olvidado el carácter de servicio público. Éramos muy populares fue el mejor reflejo del interés que despertaba”

¿Inventó la televisión local?

Casi. Tuve la suerte de estar en el sitio junto en el momento adecuado. En una reunión de representantes de comunicación de los ayuntamientos conocí que eso existía. Eran muy incipientes entonces, allá en Cataluña, y se me encendió la bombilla porque yo venía de trabajar en TVE. Aquello me llamó la atención. Enseñé la propuesta al Ayuntamiento y hubo interés por montarla en Jerez. Pero lo que hicimos fue más allá de aquellos experimentos catalanes. Se unieron dos circunstancias, que yo venía de la televisión estatal y que llegaba a Jerez la Fórmula Uno por primera vez. Si íbamos al Circuito con una cámara doméstica a entrevistar a Airton Senna o Alain Prost, no nos tomarían en serio. Es más, seguro que nos echaban. Entonces se montó una televisión profesional con la tecnología de aquella época. Sí es cierto de que en la evolución de las televisiones locales fuimos los primeros en dar ese paso hacia adelante. Fueron tiempos complicados llenos de ilusión pero dando pasos en la alegalidad dado lo novedoso de la aparición de estos medios para los que no existía ninguna legislación. Malos momentos que pasé al tener que ir a los tribunales.

Sí tuvo claro que el primer directo fuera la Semana Santa.

Así fue. Recuerdo que la prioridad que marqué de aquella Onda Jerez fue dar todos los eventos importantes de la ciudad. Y el más sobresaliente, para mí, era la Semana Santa. Cuando dije que la daríamos en directo pocos me tomaron en serio. Incluso gente muy allegada y familia, muy cercana al mundo cofrade, se rieron de mí. Aquello les sonaba a una fantasía. Pero la dimos en directo y con mucha suerte porque en aquella Semana Santa de 1990, el Domingo de Ramos llovió y no salió ninguna. Eso dejó a la gente en sus casas, prácticamente todo Jerez, enganchado a Onda Jerez. Empezamos a dar imágenes de la calle Larga lloviendo, se nos ocurrió mandar las cámaras a las iglesias para enseñar lo que se vivía en los templos. Recuerdo en La Merced a Diego Conde con su inseparable puro, los pasos moviéndose con las bandas tocando, los hermanos llorando... Aquello fue un show pero hizo posible que el público de Jerez se nos enganchó. Fue el pistoletazo de salida que hizo posible que el 90 por ciento de los jerezanos nos siguiera y empezamos a fidelizar a la audiencia. Fue un momento clave.

Las cofradías, entonces, eran como eran.

En eso ha habido una gran evolución. Sin querer ser pretencioso, y no yo sino más bien los conductores de las retransmisiones, nos cuidamos de que las imágenes fuesen lo más profesional posible, en eso siempre fui muy perfeccionista del mismo modo que lo exigía en los comentaristas y en los que acompañaban a estos, expertos en materias relacionadas con lo que se transmitía.

En pocas palabras, ¿se procuraba una labor pedagógica?

Sinceramente fuimos motivo de muchos cambios, por ejemplo, en las marchas, en el arreglo floral de los pasos... A veces me enfadaba con los conductores de los programas porque eran muy quisquillosos. Pero se decían las cosas con muy buen criterio. Eso hizo que la gente, gracias a la imagen televisiva, se fijara en los detalles y por ende las hermandades cuidó mucho más esa estética, los cortejos, prácticamente todo. Asimismo se hizo una labor formativa no solo en lo cofrade, también en lo religioso porque, al fin y al cabo, lo que se transmitía tenía ese carácter.

"Cuando dije que daríamos la Semana Santa en directo, incluso se rieron de mí. No se lo creían”

¿Fue un antes y un después para la Semana Santa la irrupción de Onda Jerez?

Me parece que sí. La televisión hizo que la Semana Santa cambiara en el ámbito de la comunicación. Fue un salto grande. La gente empezó a verla de otra forma con los ojos de cofrades, historiadores, artistas, sacerdotes.

Pero actualmente, ¿esa primacía ha pasado a la historia?

Ahora mismo sí, desgraciadamente. Los tiempos cambian y todo cambia. En aquella época TVE daba algunas cosas, Canal Sur más bien poco y en directo solo nosotros. Incluso TVE cogió nuestra señal directamente ante la calidad que ofrecíamos, del mismo modo que llegó a hacer Canal Sur TV en la Madrugada. Eso era una gran satisfacción profesional. Sea por cuestiones económicas o no, Onda Jerez sigue con los mismos equipos técnicos que había.

¿Ese legado que dejó Onda Jerez cómo lo ve a día de hoy?

Por fata de medios, supongo, o lo mismo su filosofía como medio es distinta. A lo mejor ahora no se considera importante esa retransmisión... Para nosotros la Semana Santa era lo más importante del año y era cuando hacíamos las mayores inversiones como en iluminación y medios técnicos. Hoy no lo hace Onda Jerez y ni siquiera otras emisoras llegan a lo que la televisión local llegó a desplegar en esos días. Y ojo que entraba mucha publicidad con lo que compensaba los gastos pero no era ese el fin, era prestar un servicio público como razón de ser, dado el carácter público del medio.

"Onda Jerez no quitaba gente de las calles en Semana Santa. Más bien hizo aumentar la ‘afición’ a vivirla”

¿Onda Jerez quitaba gente de salir a la calle para ver cofradías?

Creo que no. El que quería salir lo hacía. Es como en los partidos de fútbol televisados. Recuerdo que dimos alguno y me advirtieron que eso restaría entrada al campo. Entiende que era al revés porque había gente que lo veía en la tele y le picaba el gusanillo para al final acabar yendo al estadio, que siguen llenos pese a que se retransmiten todos los partidos. La Semana Santa es igual. Lo que hizo fue que hubieran muchos más 'aficionados'. Gente que les importaba poco o nada se engancharon a las salidas procesionales y de este modo se acercaron a la Semana Santa para echarse a la calle.

Si volviera como director de la emisora, ¿qué haría?

Eso es impensable por cuestiones de edad y de evolución de la tecnología. Pero hago un inciso. Antes necesitábamos diez personas para producir programas e incluso retransmisiones, hoy en día con una persona y un smartphone se suple a tanto personal y se hacen cosas muy buenas. Y esto nos lleva a que ante tanto avance técnico, que proporciona un producto más que aceptable, lo que ahora se valora como fundamental es la creatividad. A ese profesional, con el smartphone y un ordenador, se le suma grandes dotes creativas; es capaz de llegar a donde llegan los mejores. En definitiva, la importancia está en la cabeza. ¿Lo que yo haría hoy? Reunirme de gente muy creativa que pudieran aportar cosas nuevas. Todo debe evolucionar. La tecnología que se usaba o se usa es secundario frente al factor humano y su capacidad de crear.

¿Cómo fue el respaldo político para hacer posible Onda Jerez?

En eso no me puedo quejar. Tuve todo el apoyo y libertad de Pedro Pacheco para tirar adelante y el dinero suficiente para emprender un proyecto competitivo. Nunca me puso pegas. Yo me las imponía.

¿Cómo responde ahora a aquellas acusaciones de ser Onda Jerez un instrumento político y manejado por quien mandaba?

Puedo decir claramente que cualquier censura me la ponía yo. Y lo que expreso es extensible a cualquiera que trabaje en un medio de comunicación, ya sea de una banda a otra ideológicamente: sabe donde trabaja. Así la autocensura tú mismo te la pones si no quieres que al otro día te corten la cabeza. Si tengo una queja de Pedro Pacheco es que él jamas, jamás y jamás se metió en nada de Onda Jerez. Es mi amigo y se lo he dicho. Recordar aquellas galas que hacíamos en el Villamarta con una presencia notable de autoridades de todo signo político y que montábamos con una gran producción. Pacheco nunca vino a esos espectáculos pese al nivel de calidad que se alcanzaba en estos. Me hubiera gustado que lo hubiera visto porque era mi jefe aunque sé que él no se quería dejar ver para que no lo tacharan de esas historias de manejo político del medio.

Onda Jerez constaba mucho dinero.

Sí, pero en comparación con el servicio público que prestaba, era relativo. Todo cuesta dinero al Ayuntamiento. Antes ibas por la calle y oías siempre referencias entre la gente sobre lo que había visto esto en Onda Jerez. Éramos muy populares y eso era el mejor reflejo del servicio que se prestaba al ciudadano. Hoy en día no se habla del medio como antes. Será porque los tiempos han cambiado o por otras circunstancias.

"Cualquier censura en Onda Jerez me la ponía yo. Jamás, jamás, jamás Pedro Pacheco se metió en nada”

¿Se echa de menos en la calle aquella televisión?

A mí me lo siguen recordando. Supongo que hoy no podrán hacerlo. No hay medios económicos, el Ayuntamiento estará en otras historias... Creo que se olvidan del servicio público que es y que se debe dar. Quizá no hay una mosca cojonera detrás, como yo era, empujando ante los políticos. A mí me iba la vida en ello por dos cosas: me gustaba y soy muy jerezano.