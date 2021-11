El Oratorio Padre Torres Silva, de formación en Islandia

El Oratorio Padre Torres Silva participa, por tercer año consecutivo, en los programas Erasmus+. Dicha participación permite al centro educativo poder desarrollar de cuantiosos beneficios que implican al profesorado y al alumnado en general.

Los proyectos que forman este programa Erasmus+ harán posible que el profesorado del centro pueda desarrollar una formación didáctica en Reikyavik (Islandia), con una dotación económica de 16.000 euros. De este modo, los docentes conocerán, de primera mano, la plataforma Etwinning con la que podrán desarrollar proyectos europeos con diversos centros asociados del continente europeo.

Etwinning está dirigido a profesores y al personal de los centros que trabajan con las etapas escolares de Primaria y Secundaria. La importancia radica en ser un proyecto internacional, que ha ido adquiriendo prestigio a lo largo de estos últimos años, así como ser una vía institucional para europeizar los centros educativos que estén adscritos al programa.

Es importante para alumnos y profesores, ya que fomenta la cooperación internacional, crear vínculos entre los compañeros extranjeros y españoles; aplicar el bilingüismo a la comunidad educativa y favorecer una enseñanza rica en diversidad y multiculturalidad.De esta forma, el Oratorio Padre Torres Silva quiere seguir fomentando el bilingüismo en sus aulas, así como seguir formando a sus profesores para que puedan aplicar los pertinentes conocimientos a todo el alumnado.

Recientemente el colegio, que también es “ Centro Etwinning”, ha sido premiado con un sello de calidad europeo gracias al proyecto “Me, my family and my city” dirigido a los alumn@s de inglés de educación Primaria.

Antes de la pandemia, en 2019, tuvo lugar el primer proyecto Erasmus+ donde los docentes del Torres Silva pudieron mejorar su capacidad lingüística y su nivel de inglés gracias a un curso intensivo de inglés en Malta, subvencionado por Erasmus+.

El curso que viene se espera que alumnos y profesores puedan viajar a Francia y Finlandia, para poder seguir desarrollando el proceso de europeización. De esta forma, el Colegio Oratorio Padre Torres Silva sigue comprometido en la internacionalización de su centro, el fomento del bilingüismo entre los alumnos y profesores, y el amor por la diversidad cultural.