El PP de Jerez critica que el Ayuntamiento "abandona" al barrio de San Miguel

El Partido Popular de Jerez denuncia que "18 familias, muchas de ellas personas mayores, de la calle Empedrada llevan meses esperando la licencia de Urbanismo para instalar los dos ascensores para los que la Junta de Andalucía ha concedido y abonado ya más de 90.000 euros de subvención".

La presidenta local del PP, María José García-Pelayo, ha pedido "más corazón y más agilidad al gobierno socialista, máxime en un barrio como el de Cruz Vieja San Miguel". Junto al presidente de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja, los populares han recorrido este "barrio completamente abandonado por el gobierno socialista: solares abandonados y abiertos, presencia de ratas, calles sucias, contenedores rotos…"

Pelayo ha señalado que "mientras la Junta de Andalucía invierte en la gente normal y corriente, en quienes más necesitan, el PSOE de Mamen Sánchez se dedica a expropiar y vender para viviendas de lujo y para apartamentos turísticos".

Pelayo ha reclamado que "tras 8 años de abandono de un barrio tan singular e importante como el de San Miguel, está muy bien anunciar un plan de aquí a 5 años en mejoras ligadas a fondos europeos, pero es necesaria una doble reflexión: por qué el PSOE no está aprovechando para dotar al barrio Cruz Vieja San Miguel de equipamientos culturales, centro de barrio, sociales… en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a expropiar casas para que privados hagan apartamentos turísticos. Y por otro lado, una reflexión sobre la regulación de las viviendas turísticas en el casco histórico que no termine convertido en un lugar temático en el que los jerezanos no puedan vivir".