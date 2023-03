El PP de Jerez mira al "milagro andaluz de Juanma Moreno" para atraer industria y crear empleo

Compromiso y ganas de trabajar. El PP ha presentado este jueves sus recetas para atraer más industria y crear empleo en Jerez, medidas que darán a conocer en el encuentro previsto con una nutrida representación empresarial de la ciudad la candidata a la Alcaldía, María José García Pelayo, y el vicesecretario nacional del PP, Juan Bravo.

Pelayo ha asegurado que el objetivo del Plan Jerez que pondrá en marcha desde el próximo gobierno local es el de "una ciudad más segura, más limpia, mejor mantenida, con mejor servicio de autobuses, pero también volcarnos con el centro, con el comercio tradicional y hacer de Jerez una ciudad realmente industrial".

No en vano, la candidata del PP a la Alcaldía de Jerez recuerda que el porcentaje de empresas industriales en la ciudad apenas llega al 13% en relación al total de empresas cuando en Andalucía alcanza el 20%, "una cifra muy baja que evidencia que, tras estos 8 años, necesitamos hacer una ciudad industrial, un Jerez que apoye y consolide a las empresas industriales".

Pelayo ha destacado la importante labor de Juan Bravo para conseguir el "gran milagro andaluz" del Gobierno de Juanma Moreno, cambio que vaticina que notarán también los jerezanos con la llegada de Feijoó a la presidencia del Gobierno central.

Según expone el partido en un comunicado, el vicesecretario nacional del PP ha constatado el "inmenso cariño" que tienen los jerezanos a María José García-Pelayo tras palpar en la calle que es a quien quieren como alcaldesa.

Según Bravo, "algunos dirán que Jerez no puede cambiar porque es la segunda ciudad de España con más deuda. Y otros dirán que Jerez no puede mejorar porque es la cuarta ciudad de España con más paro; o que no puede venir empresa porque estamos lejos; o que no se pueden simplificar los trámites administrativos para que el jerezano no entre con un problema en el Ayuntamiento y salga con cinco. Pero en Andalucía lo hemos hecho con Juanma Moreno y los jerezanos lo han sabido valorar. Tenemos el mejor ejemplo para saber que, en Jerez, María José García-Pelayo también va a conseguir este cambio”.

El responsable nacional del partido ha destacado las medidas incluidas en el proyecto de García-Pelayo como la de "crear una unidad municipal para captar el mayor número posible de fondos europeos para Jerez, o la de ir a buscar empresas y no esperar sentados, como ocurre ahora, sino contar a las industrias y empresas las bondades de Jerez en cuanto a su localización, clima, talento, preparación de sus jóvenes…".

“La clave del éxito de Jerez es generar empleo y eso solo se consigue con una alcaldesa como María José García-Pelayo y un equipo convencido de transformar Jerez y situarla donde todos esperamos verla y donde merece, en lo más alto de las principales ciudades de España”, ha concluido Juan Bravo.