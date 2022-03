El PP de Jerez saldrá a la calle "para recoger el rechazo de los jerezanos al abusivo precio de la gasolina"

El PP de Jerez subraya que "desde hace ya algunos meses, los españoles están sufriendo una constante subida del precio de los carburantes que trae de cabeza a miles de familias, pymes y autónomos de Jerez. Una subida que en los últimos días está siendo especialmente grave para el bolsillo de cualquier ciudadano".

"Conscientes de ese rechazo", desde el PP de Jerez iniciarán "esta misma semana una campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno que reduzca los impuestos a los carburantes". El portavoz popular, Antonio Saldaña, ha presentado esta campaña con la que el PP muestra "su frontal rechazo a la política del Gobierno PSOE-Podemos en relación al precio de la gasolina".

"Con este notable incremento de los carburantes, si en el año 2016 con el gobierno del Partido Popular, el coste de 9 litros de gasóleo era de 10 euros, a día de hoy con el PSOE, por esa cantidad sólo obtenemos 6,7 litros", recuerdan los populares.

"Esta subida del precio de los carburantes ocasionada por varios factores, como el incremento del coste de barril de crudo, de los impuestos y el incremento de la inflación en España, muy por encima de la media de la eurozona, afecta directamente a muchos sectores productivos, y de manera tanto directa como indirecta a todos los ciudadanos, que ven cómo llenar el depósito de sus vehículos se ha incrementado en un 25% sólo en el último año", explican desde el PP.

Los populares sostienen que "el Gobierno obtiene mucha recaudación con estos impuestos a los hidrocarburos, casi 21.000 millones al año, motivo por el cual el PSOE no solo no planea bajarlos sino que pretende seguir subiéndolos. Así, se propone una reforma fiscal que pretende incluir otro impuesto al combustible denominado Impuesto Especial de Hidrocarburos, que supondrá ahogar aún más con impuestos a los ciudadanos que ven cómo día tras día pierden poder adquisitivo, no solo por el coste directo de llenar los depósitos de sus vehículos, sino por el incremento del coste de todos los productos de consumo al repercutirles el incremento del coste de producción y transporte".