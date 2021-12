"Mamen Sánchez tira de dinero público para vender en Madrid un proyecto de Centro del Motor de Jerez lleno de sospechas"

"Casi cuatro millones de euros recaudó el proyecto del PP de Jerez Capital Mundial del Motociclismo que el PSOE de Mamen Sánchez convirtió en absolutamente nada. Ni pruebas, ni inversiones, ni mejoras, ni promoción, ni el centro tecnológico del motor", han denunciado este martes los populares.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera popular en Cirjesa, Nausika Botamino, "quien rechaza que Mamen Sánchez vaya a Madrid a presentar un proyecto sin financiación, sin papeles, sin información ni al PP ni a Cirjesa ni a la Junta, con problemas urbanísticos y, además, pagado por la empresa a la que tanto criticó: Aqualia".

Recuerdan los populares que el proyecto del Centro Tecnológico del Motor "es la historia de un escándalo del PSOE de Mamen Sánchez que comenzó con una contratación más que sospechosa, llena de sombras, a la empresa de una ex dirigente del PSOE de Madrid con ofertas a dos empresas socias entre sí y que no tenían ninguna experiencia en este tipo de proyectos".

La consejera popular en Cirjesa ha señalado que el PSOE de Mamen Sánchez "ya perdió 5 millones de euros de la ITI para el Centro del Motor por no tener proyecto y que ahora va a Madrid, junto a la ex dirigente del PSOE a la que contrató el proyecto, y pagado por los jerezanos a través de Aqualia, a presentar un pluf que va a optar a los fondos Next Generation, pero que aún no cuenta con financiación para llevarlo a cabo, que presenta serios problemas urbanísticos con zonas inundables y vías pecuarias y del que el PSOE de Mamen Sánchez se niega sistemáticamente a informar tanto al PP (que lo ha solicitado en varias ocasiones) como al consejo de Cirjesa y a la Junta de Andalucía".

Los populares recriminan que "la pésima gestión de Mamen Sánchez y el PSOE de Jerez hayan tirado por tierra la gran oportunidad que para el Circuito y para Jerez supuso el logro de Jerez Capital Mundial del Motociclismo conseguido por el Gobierno del PP". A este paso, concluye Botamino, "el PSOE va a dejar al Circuito sin centro del motor, sin torre Tío Pepe y sin pruebas a partir del año que viene".