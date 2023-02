El PP dice que "a 100 días de irse, Mamen Sánchez se va a poner ahora a buscar inversores para Jerez"

"Ahora, cuando sólo le quedan poco más de 100 días para irse, Mamen Sánchez anuncia que va a empezar a buscar inversores para Jerez", dice el PP de Jerez tras el anuncio de la campaña 'Jerez funciona, Jerez ilusiona', añadiendo que "tras ocho años sin haberse preocupado de esta importante tarea que todo alcalde debe proponerse, ahora Mamen Sánchez anuncia, con bombo y platillo, como la que emprende una actuación heroica, que va a buscar inversores para Jerez".

"Tras el fiasco de la fábrica de zapatos que iba a crear 100 empleo, tras ni haber visto siquiera las opciones de que pudiera llegar Amazon, tras ocho años con polígonos industriales absolutamente abandonados, tras dejar marchar la inversión de Willis en el Aeropuerto y tantas otras, justo a casi 100 días de las elecciones, Mamen Sánchez es consciente de que no puede presentar un balance positivo de su capacidad para atraer inversiones y ahora anuncia que va a buscar empresas", subrayan los populares.

"No debe sorprender esta desidia de Mamen Sánchez en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes de Jerez puesto que su programa electoral de 2019 ya apenas dedicó 17 líneas a un eje tan esencial como el del empleo", explican desde el PP en una nota de prensa.

"Pero ni siquiera ahora pasa de las meras declaraciones grandilocuentes pero que no contemplan ninguna medida concreta para promover la creación de empleo para los jerezanos ni, mucho menos, para animar a los inversores a recalar en la ciudad. Ocho años lleva Mamen Sánchez haciendo perder oportunidades a los jerezanos", añade el comunicado.

"Y ahora", como denuncia el portavoz municipal del PP, Jaime Espinar, "Mamen Sánchez va a pagar con el dinero de los jerezanos su lavado de imagen para su campaña electoral, una descarada campaña política pagada con dinero público a las puertas de las elecciones municipales".

"Y es que, en todos los barrios que recorren los populares a diario, la conclusión de los jerezanos es bien clara: Jerez no funciona. Y no funciona por culpa de la incapacidad y falta de trabajo de Sánchez que, a 100 días de las elecciones, ya no convence ni a inversores ni a jerezanos", concluye Espinar.