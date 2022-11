El PP dice que “tan poco invierte el PSOE en Jerez que necesita apropiarse de los proyectos e inversiones de Juanma”

El PP dice que "como el PSOE de Sánchez no trae a Jerez ninguna inversión ahora quiere apropiarse de las obras de la Junta de Andalucía. Como el PSOE se ha dado cuenta que la zona rural de Jerez está contenta con las inversiones y la gestión de Juanma Moreno, se ha dado cuenta que el PSOE estuvo años sin cumplir compromisos con el Jerez rural y ahora el PP está dando soluciones a los vecinos, ahora el PSOE está, a la desesperada, intentando apropiarse de las inversiones de la Junta de Andalucía".

La secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, considera "especialmente desesperado el intento del PSOE de Sánchez de colgarse la medalla de un carril bici entre La Barca y Estella que no existe porque el PSOE lo quitó del proyecto de mejora de la A-2003 cuando gobernaba la Junta de Andalucía".

Martínez recuerda "algo que ya saben todos los vecinos de Jerez y, especialmente, de la zona rural: el Gobierno de Juanma Moreno ha elaborado el proyecto, ha buscado los fondos europeos y va a desarrollar la obra que tantos años llevan reclamando los vecinos del Jerez rural y de la Plataforma A-2003. En ninguno de los momentos del proceso ha tenido que ver ni el Gobierno de España ni el del Ayuntamiento de Jerez".

"En los Presupuestos Generales del Estado no viene un solo euro para el carril bici. Por tanto, el Gobierno de Sánchez no da un solo euro para el carril bici entre Estella y La Barca. Ni para esto ni para nada aparece Jerez en las previsiones del Gobierno del PSOE", añade la secretaria general del PP provincial.

"Es la Junta, a través de la Consejería de Fomento, quien ha realizado los proyectos con la suficiente solvencia y antelación como para conseguir los fondos europeos Next Generation que los pone Europa y no Pedro Sánchez. Los nervios y la desesperación socialista les llevan a ridículos como el de querer ponerse las medallas de las obras de Juanma Moreno”, añade Martínez, que insiste en que "como Sánchez no es capaz de gestionar ni gastar los fondos europeos se apropia de las actuaciones que con los fondos europeos sí hace la Junta de Andalucía".